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    台中旅遊獎勵開跑 每團最高3萬元

    中市府祭出每團最高3萬獎勵，「山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」開跑。（記者張軒哲攝）

    中市府祭出每團最高3萬獎勵，「山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」開跑。（記者張軒哲攝）

    2022/07/22 14:38

    〔記者張軒哲／台中報導〕大玩台中！台中市政府觀旅局振興觀光旅遊經濟，今（22）日宣布「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」正式開跑！觀旅局表示，為鼓勵旅行業者帶團至台中市旅遊住宿消費，只要符合規定的帶團條件，即可申請獎勵，每團最高獎勵3萬元，活動自即日起至今年12月31日止，號召全國的旅行業者帶團來玩台中。

    中市觀旅局今日表示，疫情重創總體觀光市場，因應疫情趨緩，為刺激經濟消費，同時提升觀光產業商機，觀旅局即日開始執行「111年台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」，獎勵帶團來台中旅遊消費的旅行業者，鎖定8人以上團體，提供申請每團每人1000元獎勵，每團申請上限3萬元。只要符合行程2天1夜以上，至少1夜住宿台中合法旅宿，並參訪台中景點至少2處，於觀光工廠或產業故事館參加至少一項手作體驗或深度參觀導覽，至少2餐於台中市餐飲業用餐，即可申請。

    觀旅局長韓育琪指出，透過鼓勵旅行業者引客台中消費旅遊，加強旅行業者開發台中市具潛力的景點包套行程，除直接提供旅行業者申請獎勵，其他觀光旅遊相關產業，如旅宿業、觀光工廠、產業故事館及餐飲業都將因而受惠，預計可創造超過1億元觀光產值。

    觀旅局表示，今年下半年的國旅市場熱鬧滾滾，團體旅遊部分，市府除推出「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」；自由行部分，也有「GO！享住台中」千元住宿抵用券抽獎，搭配交通部觀光局的悠遊國旅補助方案，可享最高2300元住宿費折抵，後續也將規劃旅宿加碼抽方案，屆時來台中住宿的旅客，還有機會抽中電動機車、智慧型手機等大獎。市府已準備好迎接全國旅客到台中，歡迎組團來體驗，遊台中最好康，絕不虛此行。

    觀旅局提醒，此計畫獎勵對象為合法旅行業，自即日起實施至今年12月31日或獎助經費用完為止，因獎助名額有限，敬請把握。

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