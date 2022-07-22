聽到很多家長在抱怨 蔡其昌推「營養午餐免費」政策

蔡其昌強調，近年許多家長抱怨營養午餐，學童也感覺品質不好，他推出「營養加倍、營養午餐免費」政策。（記者張瑞楨攝）

2022/07/22 12:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，昨天舉辦「好蔡上場」的首場造勢活動中，端出「十大建設」的政見，今天他進一步說，當選後將推出「營養加倍、營養午餐免費」政策，他強調，近年家長抱怨甚多，學童感覺品質不好，但對廠商而言，近期已有廠商倒閉，此政策在疫情期間，如果能讓家長負擔減輕，是政府應該做的事情。

蔡其昌今天上午參加「台中市土木技師公會第四、第五屆理事長暨理監事交接典禮」時，針對他昨天（21日）提出的「十項建設」，進一步闡述說，他會陸續針對各區提出細項的政見，針對大台中捷運系統整體的建立，盧秀燕市長任內幾乎沒進度，大家感受到建設在停擺，「四年內我要讓捷運藍線動工」，「輕軌」進入屯區的紫線、橘線，都會快速核定，讓民眾改受到進度非常快快。

至於營養午餐，蔡其昌說，近年聽到家長很多抱怨，學童也感受品質不是很好，但是對廠商而言，卻是倒閉（指中市大雅區團膳公司勝騏食品工廠有限公司，已知兩國小受影響），營養午餐問題是嚴重的，他推出「營養加倍、營養午餐免費」，未來擔任市長，要讓孩子營養更好，政府來負擔這些錢，減輕家長負擔，特別是疫情讓百工百業受衝擊，政府應該要讓家長負擔減輕。

蔡其昌還抨擊盧秀燕，興建社會住宅的速度非常緩慢，他提出「社宅加倍」，4年要讓8000戶社會住宅動工，讓年輕人留在台中，這個城市才是友善年輕人的都市，這都是盧秀燕速度不但緩慢、甚至停擺的政策，未來他要急起直追；至於他的下一步競選總部人事佈局，預計這幾天公布，「都是對選舉很有幫助的人」。

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