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    不想蹲苦窯！背負3條通緝 台中詐欺騙徒上演大逃亡

    因詐欺等罪名判刑7年的任姓男子，逃入停車場被警方噴辣椒水逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

    因詐欺等罪名判刑7年的任姓男子，逃入停車場被警方噴辣椒水逮捕。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/07/22 09:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕加入詐欺集團當騙徒的任姓男子（23歲），今天（22日）清晨5時許開車行經台中市西屯區時，因形跡可疑被員警盤查，他疾駛且一路闖紅燈，企圖甩開警車，卻仍被支援警車前後包夾，他慌亂間駛入停車場，宛如「甕中之鱉」，只能棄車徒步逃逸，被員警噴辣椒水制伏逮捕，他身上背負3條通緝，包括判刑7年的加重詐欺罪，這也是他宛如亡命之徒，不顧危險而一路高速闖紅燈竄逃之因，警方將他解送歸案執行。

    中市警局第六分局市政派出所的員警，今天清晨5時40分，巡邏時於西屯區黎明路與青海路口見1輛自小客車頗可疑，擬上前盤查時，駕駛任男卻猛踩油門，闖紅燈逃逸，警方立即發布「攔截圍捕」通報，附近警車加入追逐，此車駛往逢甲大學方向，警車很快於逢大路上，用前後包夾方式圍困任男。

    任男情急之下，將車駛入停車場，沒想到無路可逃，但他仍困獸之鬥，棄車徒步逃避，在停車場被員警圍住，噴灑辣椒水壓制逮捕，清查顯示，他有3件刑案通緝，包括詐欺案2件、過失傷害罪1件，分別被高雄橋頭地檢署及台中地檢署通緝，判決書則顯示，任男曾加入詐欺集團當騙徒，被法院依加重詐欺等罪名，合併判處應執行7年的徒刑，這也是他為何宛如亡命之徒，闖紅燈高速逃竄的原因，全案由警方押解至地檢署歸案。

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