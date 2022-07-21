台中+3115！第4劑明天開打 合約院所預約或到外展接種站

中央明天開放50歲以上成人施打第4劑。（記者蔡淑媛攝）

2022/07/21 22:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天（21日）新增3115例本土確診，相較上週四3639例，減少14.4％，疫情特續緩降，中央明天開放50歲以上成人施打第4劑，不少診所今天電話被打爆，有診所一天接到4、50通電話預約，文心公園外展接種站今天已有多名50多歲長者要接種第4劑，但開放時間未到，必須等到明天全國統一開打。

中央明天擴大開放50歲以上成人接種疫苗，台中市符合資格有23萬0382人（扣除自本年5月起確診人數7萬9932人），市府提醒，間隔第3劑後5個月（即150天）即可接種，確診者則建議於確診後3個月後再接種，符合資格者可逕洽台中市合約院所預約，或到外展接種站包括文心森林公園、東協廣場接種。

施勝桓診所醫師施勝桓說，不少有50歲以上患者到接種站來詢問要施打第4劑，但目前中央第9類族群（有易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者）還未開放，由於疫情未歇、加上BA.4、BA.5疫情來襲，距離族群施打已滿5個月，疫苗保護力大幅減少，希望趕緊施打提升保護力。

台中市統計，全市疫苗庫存莫德納3萬1000多劑、Novavax2萬6000多劑、高端7500劑、成人BNT疫苗2500餘劑，視疫苗使用及結餘情形向中央提報需求。

台中市衛生局統計，全市第1劑接種涵蓋率為96.44％、第2劑為90.31％、第3劑為7.57％；5到11歲兒童疫苗第1劑疫苗涵蓋率80.48％、第2劑為43.04％；65歲以上長者第4劑涵蓋率43.11％。

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