香港甜點夫妻在台圓夢開店 努力加入台灣人行列

來自香港的陳子幹、盧勖琳在台圓夢，開設法式甜點店分享美味，落地生根。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/07/21 20:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕來自香港的新住民陳子幹、盧勖琳，一直懷抱開設法式甜點店的夢想，在港歷經反送中運動、雨傘革命等，決定去年來台圓夢創立籽田法式甜點咖啡館，用甜點展開在台新生活，面臨疫情打擊也不退縮，在台灣人熱情的幫助下，好口味也打下好口碑，站穩創業腳步逐漸茁壯，努力加入台灣人行列。

盧勖琳說，原本與丈夫在香港廣告公司分別擔任企畫與攝影工作，兩人熱愛法式甜點，一直想開法式甜點店，她在香港考取法國糕餅藝術文憑（可在法國開店），由於香港開店成本太高，原本就常來台灣觀光旅遊的兩人，決定在台開店，走訪台北、桃園、台中、台南等地，選擇在台中創業。

盧勖琳說，兩人香港工作，一邊在台灣尋覓創業地點，歷經香港的政治改變，看到香港不再那麼安全、自由，也不再讓人安心，決定離開香港的時機，落腳民主自由的台灣，覺得台中氣候宜人、地點適後、消費力及消展潛力佳，去年9月來台中開設籽田Smell the Field法式甜點咖啡館。

夫妻倆人生地不熟，在台也無親友，憑藉勇氣與夢想、生根台灣，陳子幹表示，剛來台中來尋找店面時，很幸運的遇到了熱心的房東，介紹店面及裝潢、水電師傅等，深刻感受到台灣人的溫暖與熱情，美味甜點也獲得好評。

但開店後原本穩定的生意因疫情突然跌到谷底，盧勖琳說，既然客人不敢走進店裡，那我們就主動走近客人心裡，開始在社群頁面上分享店內的甜點照片，並結合網購平台，讓甜點透過宅配直接送到客人手上，更與辦公大樓合作，提供上班族午餐輕食的選擇，並積極參與各項小農市集的設攤，包括台中市刑務所演武場、金典百貨第六市場、SOGO百貨、豐樂公園，甚至到新竹，堅定逐夢更踏實，履獲佳評。

移民署副署長林興春今天偕同大陸委員會組長李佩儒及海基會高專羅燕等人到法式甜點咖啡館訪視陳子幹、盧勖琳夫妻，歡迎兩人來台創業生根，也到烏日訪視來自四川的新住民嚴龍仙，她召集來自各國的新住民姊妹們成立行動劇團，呈現了異國的美食文化，讓更多台灣人了解新住民的飲食文化，以及適應困境，移民署統計目前在台新住民約57萬人、新住民子女約30.5萬人，將持續協助新住民及其子女在台深耕並提供適當關懷扶助及鼓勵。

來自香港的陳子幹、盧勖琳在台圓夢，去年9月來台中開設籽田Smell the Field法式甜點咖啡館。（記者蔡淑媛翻攝）

盧勖琳（右3）來台中開設籽田法式甜點咖啡館，移民署副署長林興春（左3）等人訪視鼓勵。（盧勖琳提供）

移民署到烏日訪視來自四川的新住民嚴龍仙，她召集來自各國的新住民姊妹們成立行動劇團。（移民署提供）

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