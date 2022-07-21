批盧秀燕火力全開 蔡其昌公布上任力推10大建設

蔡其昌今天舉辦「好蔡上場」首場大型造勢，允諾當選後將啟動台中大建設元年，力推台中十大建設。 （記者陳建志翻攝）

2022/07/21 13:20

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今天舉辦「好蔡上場」首場大型造勢，蔡其昌火力全開猛批盧秀燕執政下競爭力下滑，市政退步沒願景，4年來市民心中最大的感受就是「毫無建設」，承諾當選後將啟動台中大建設元年，上任後將全力推動捷運藍線、65歲老人健保、增闢科技產業工業園區、社宅加倍、完成東豐快速道路興建，重起生活圈四號道路工程、推動中區新裝計劃、營造市民為本的城市空間、打造至少30公里大台中水岸生活綠廊、強化台中文化活動、啟動台中2035年低碳城市行動等10大建設，讓台中成為進步城市。

蔡其昌今天在烏日舉辦首場大型造勢，現場火力全開，批評台中在盧秀燕市長執政下競爭力逐步下滑，市政退步沒有願景、想像，市民光榮下滑，這幾年人口從282萬，一路下降到279萬，人口正在流失，社會住宅規劃消極且緩慢，將土地賣給財團，上班族也抱怨塞車越來越嚴重、停車位難找，在外地工作的朋友也抱怨為何擺脫不了「慶記之都」的惡名，許多媽媽也在問，為何媽媽市長卻讓虐童事件一再發生？乾淨的空氣也只停留在谷關，市長換人、空氣換新是詐騙是最大的芭樂票。

此外，捷運藍線無法動工，會展中心無法完工，就算林佳龍市長任內已經發包，至今的進度也只有49%，矗立在大安海邊的神像基座，依然空蕩蕩在等待一個神像，海洋生態館開館依然遙遙無期，東豐快速道路不知何時才能通車，縣市合併已經12年，原縣區民眾依然覺得是邊陲，縫合縣市最重要的交通建設台中環線，4年來盧市長不再推動，不沾鍋只想當好人市長，只做公關市長，不會讓台中加速進步，4年來市民心中最大的感受就是「毫無建設」，因此台中不能再等待，台中需要大起步、大進步。

蔡其昌承諾當選將啟動台中大建設元年，將全力推動台中10大建設，帶給市民生活更便捷、更舒適、更安全，讓台中成為進步城市：

第一、 捷運藍線，先除弊端，4年內動工。以百公里輕軌捷運，串連台中山海屯環線路網。比照高雄經驗，快速核定橘線與屯區的紫線。

第二、顧長輩，也要顧未來。65歲老人健保持續補助；學習日本與韓國制度，學校午餐營養加倍、午餐免費，讓父母更安心。

第三、增闢科技產業工業園區。加速完成水湳國際會展中心以及興建工具機集貨中心，讓台中機械業以在地群聚優勢，成為國際採購中心，打造台灣另一個兆元產業聚落。

第四、 社宅加倍。4年內8千戶社會住宅動工，讓社宅總量達到14000戶，讓青年朋友宜居宜業。

第五、完成東豐快速道路興建。重起生活圈四號道路工程，以高架方式連結西濱快速道路、國3、國1、中彰快速道路及環中路，連結東台中與西台中。打通市政路，紓解台中工業區車流，增開台灣大道北側漢翔路延伸線，連結中科與水湳經貿園區。增設停車場並以科技管理，達成便捷、低污染的智慧交通城市。

第六、推動中區新裝計劃，更新傳統市場，推升在地經濟，讓台中市29個行政區各個小鎮風華再現。

第七、營造市民為本的城市空間，行人自在、騎車暢通、公園好玩、友善寵物。守望台中，治安零死角。

第八、打造至少30公里大台中水岸生活綠廊。在烏溪河畔興建「烏溪獨立音樂中心」，讓市民親水愛樂，與城市生態一起生活。

第九、強化台中文化活動，增加文化藝術展演空間，設立城市歷史博物館。

第十、啟動台中2035年低碳城市行動，減煤轉氣，減碳永續，全面降低移動污染源。

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