蔡其昌火力全開批盧秀燕：林佳龍是她最大照妖鏡

首場造勢蔡其昌火力全開批盧秀燕只想當好人「林佳龍是她最大照妖鏡」。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/21 13:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌上午舉辦「好蔡上場，團結勝選」千人造勢活動，蔡其昌火力全開，批評台中市這4年來陷衰退，台中市長盧秀燕「只想當好人市長」，事情不努力做，對比台中市前市長林佳龍任內打造的願景，她只讓城市陷衰退，「林佳龍是她最大照妖鏡」；甚至「市長換人、空氣換新」更是史上最大芭樂票，只有卡中央沒有具體作為。

針對林佳龍表示會在台中市長選戰當蔡其昌最強後盾及「盧秀燕最大剋星」，蔡其昌指出，林佳龍所言的剋星，並非大家想像中的「剋星」，而是看到過去林佳龍努力拚市政及對市政的願景，就像照妖鏡，到底誰無能、誰沒有為城市打拚，讓城市4年來逐漸衰退，就已被立刻突顯出來，「剋星其實就是照妖鏡」，跟前市長林佳龍過去的藍圖比較下，盧秀燕「只願當好人市長」，事情不願意努力去做，以致開不工的還是開不了工，「林佳龍就是盧秀燕最大的照妖鏡」。

至於台中民眾關切的空品議題，蔡其昌更是火力全開批評盧秀燕「市長換人、空氣換新」是史上最大芭樂票，他說，大家都知道市政交給盧4年，她除了跟中央對抗外，只實沒有任何具體作為，但為改善台中空污，他在立法院當副院長提案並獲多數委員支持通過讓中火「以氣換煤」，現在已開始興建燃氣機組，蓋好後能取代燃煤機組，更讓燃煤機組在2035年全面退場，變使用較乾淨的燃氣發電，改善空污他有方法、有目標，更有具體作為且不讓台中停電。

蔡其昌說，擔任市長及有為的政治人物應有所規劃，不能為反對而反對，要提出具體解方，具體推動，他提出主張更在立法院讓主張變決議，現在中火燃氣機組已開始興建，其實本來可以更早，被盧卡執照1年多，因她不理性、為反對而反對的行為，中央想辦法克服直接發照啟動燃氣機組興建。

蔡其昌指出，現在就是讓中火燃氣機組一座一座蓋好，再一座一座把燃煤機組換掉，讓中火徹底翻新，這就是解決解決問題的能力及行動派，也是她跟盧秀燕最大的差別。

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