澎湖吉貝嶼擱淺「信燕輪」拖台中港 疑拆解不慎失火

台中港20日拆解船隻失火，原來是去年擱淺在澎湖吉貝嶼的「信燕輪」。（民眾提供）

2022/07/21 13:01

〔記者歐素美／台中報導〕昨天在台中港碼船塢拆卸而不慎引發火災的的巴拿馬籍貨輪，原來就是去年擱淺在澎湖吉貝嶼的「信燕輪」，因船東未積極處理，航港局於今年6月12日成功拖淺，並於7月6日拖至台中港船修廠船塢進行解體拆解，結果疑因燒焊作業時不慎引發火災，冒出陣陣黑煙，台中港務消防隊獲報出動人車人前灌救，約1.5小時即撲滅火勢，幸未造成人員傷亡及波及鄰近船隻，詳細失火原因，由消防隊鑑識調查中。

巴拿馬籍貨輪信燕輪去年10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，因船東未積極處理，為避免造成海洋油汙染，航港局依商港法緊急代為移除，在今年6月12日由拖船配合潮汐，成功將該船拖離擱淺區，避免油外漏影響生態。

「信燕輪」脫困後，由兩艘拖船分別控制船艏及船艉，拖帶駛往台中港，並於7月6日進入台中港修船廠船塢進行解體拆解。 台中港務消防隊指出，昨日下午2點半左右，民眾見台中港北五路港勤船渠方向冒出濃濃黑煙，趕緊打119報警，經出動防風林、西碼頭、南堤分隊共8車、16人前往灌救，船頭處船艙一度復燃，在下午近4點時才撲滅，幸火災並未造成受困及受傷。

台中港20日拆解船隻失火，台中港冒出濃濃黑煙。（民眾提供）

台中港20日拆解船隻失火，原來是去年擱淺在澎湖吉貝嶼的「信燕輪」。（民眾提供）

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