落後逾20％？ 蔡其昌稱「民調或許是盧秀燕最大安慰劑」

民進黨台中市長參選人蔡其昌今日舉辦首場千人造勢活動，蔡其昌被問及民調落後一事強調，「民調或許是盧秀燕最大安慰劑」。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/21 12:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今日舉辦首場千人造勢活動，蔡其昌被問及民調落後一事強調，「民調或許是盧秀燕最大安慰劑」，民調均是參考，他均尊重、不批評民調單位，但他自己也做民調，差距均在10幾個百分點，沒什麼差20、30％，「若這樣她可以睡覺安穩，就祝福她」。

蔡其昌今日舉辦「好蔡上場，團結勝選」首場千人造勢活動，不少支持者湧入相挺，但因日前有民調顯示蔡其昌與台中市長盧秀燕民調差距到20%，蔡其昌淡然指出，之前疫情當頭沒辦法辦造勢活動下，他做的民調與盧秀燕的差距均在10幾個百分點，沒有什麼差距20%，「民調或許是盧秀燕最大安慰劑」，若這樣她可以比較安穩，他沒有意見，「睡覺可以安穩也不錯，也祝福她」。

蔡其昌強調，選舉才剛開始，民進黨才剛完成提名，今天他辦第一場跟鄉親報告的活動，會按步就班一步一步走，提出政見讓市民感受到他是行動派，他能改變城市；他不是政治新人，他在立委選舉時能拿下選區7成得票率，他是很有行動力、有想法，更對台中市有感情、有願景的人，他會讓市民感受到他改變台中的意志力及決心。

蔡其昌說，未來4個月要走遍每個村里，用行動及各種方式讓民眾感受到若台中市要改變，市長要讓蔡其昌來帶領，才能讓城市愈來愈好，不讓台中市處於退步及人口流失狀態。

他說，之前疫情對選舉干擾很大，隨疫情控制穩定競選活動能正常舉行，他有信心很快可把差距拉到10%以內，「這不是問題」。

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