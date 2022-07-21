為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    落後逾20％？ 蔡其昌稱「民調或許是盧秀燕最大安慰劑」

    民進黨台中市長參選人蔡其昌今日舉辦首場千人造勢活動，蔡其昌被問及民調落後一事強調，「民調或許是盧秀燕最大安慰劑」。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨台中市長參選人蔡其昌今日舉辦首場千人造勢活動，蔡其昌被問及民調落後一事強調，「民調或許是盧秀燕最大安慰劑」。（記者蘇孟娟攝）

    2022/07/21 12:49

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今日舉辦首場千人造勢活動，蔡其昌被問及民調落後一事強調，「民調或許是盧秀燕最大安慰劑」，民調均是參考，他均尊重、不批評民調單位，但他自己也做民調，差距均在10幾個百分點，沒什麼差20、30％，「若這樣她可以睡覺安穩，就祝福她」。

    蔡其昌今日舉辦「好蔡上場，團結勝選」首場千人造勢活動，不少支持者湧入相挺，但因日前有民調顯示蔡其昌與台中市長盧秀燕民調差距到20%，蔡其昌淡然指出，之前疫情當頭沒辦法辦造勢活動下，他做的民調與盧秀燕的差距均在10幾個百分點，沒有什麼差距20%，「民調或許是盧秀燕最大安慰劑」，若這樣她可以比較安穩，他沒有意見，「睡覺可以安穩也不錯，也祝福她」。

    蔡其昌強調，選舉才剛開始，民進黨才剛完成提名，今天他辦第一場跟鄉親報告的活動，會按步就班一步一步走，提出政見讓市民感受到他是行動派，他能改變城市；他不是政治新人，他在立委選舉時能拿下選區7成得票率，他是很有行動力、有想法，更對台中市有感情、有願景的人，他會讓市民感受到他改變台中的意志力及決心。

    蔡其昌說，未來4個月要走遍每個村里，用行動及各種方式讓民眾感受到若台中市要改變，市長要讓蔡其昌來帶領，才能讓城市愈來愈好，不讓台中市處於退步及人口流失狀態。

    他說，之前疫情對選舉干擾很大，隨疫情控制穩定競選活動能正常舉行，他有信心很快可把差距拉到10%以內，「這不是問題」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情趨緩蔡其昌將辦說明會 連線五都參選人一起爭取民眾認同
    2022/07/14 18:13

    疫情趨緩蔡其昌將辦說明會 連線五都參選人一起爭取民眾認同
    旱溪排水整治最後拼圖 蔡其昌爭取10.3億打造水岸綠廊城市
    2022/07/11 22:27

    旱溪排水整治最後拼圖 蔡其昌爭取10.3億打造水岸綠廊城市

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    自爆民調落後10％ 蔡其昌：有信心不久黃金交叉
    2022/07/11 13:27

    自爆民調落後10％ 蔡其昌：有信心不久黃金交叉
    蔡其昌競選團隊發言人：選情加溫中 7月全代會及中市首場造勢
    2022/07/08 10:31

    蔡其昌競選團隊發言人：選情加溫中 7月全代會及中市首場造勢

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播