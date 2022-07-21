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    「4年前棒子不小心被搶走」 林佳龍誓當「盧秀燕最大剋星」

    「4年前棒子不小心被搶走」，林佳龍宣誓當蔡其昌最強後盾、盧秀燕最大剋星。（記者蘇孟娟攝）

    「4年前棒子不小心被搶走」，林佳龍宣誓當蔡其昌最強後盾、盧秀燕最大剋星。（記者蘇孟娟攝）

    2022/07/21 12:02

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕前台中市長、民進黨新北市長參選人林佳龍，今參與參與立法院副院長、民進黨台中市長候選人蔡其昌首場千人造勢活動，林佳龍說，4年前「棒子不少心被搶走了」，結果台中4年來發展不進則退，這次台中市長選戰，他會是蔡其昌最大的後盾，也會是「盧秀燕最大剋星」，因為他最了解台中市的建設，台中需要的就是「行動、行動、行動」，希望選民支持蔡其昌，他會跟蔡其昌一起讓台中市加速發展。

    蔡其昌上午舉辦「好蔡上場，團結勝選」千人造勢活動，林佳龍現身相挺，他說，市政建設及進步就是一棒接一棒，全力以赴，他在4年前「不小心棒子被搶走了」，當時他希望新接任市長的盧秀燕能全速前進，但台中4年來雖不是說完全沒進步，但別人比台中進步還多，城市競爭不進則退，過去他跟蔡其昌均有參與的台中市建設，很多都停滯。

    林佳龍說，所以這次的市長選舉，他會當「蔡其昌最大的後盾」、「盧秀燕最強剋星」，因為他最了解台中市的建設。

    林佳龍說，大家可以比較台中是進步還是退步，當年他力推各項重大建設，改名、預算加碼、時間拖延，建設停滯、延遲，山海線鐵路的大台中山手線、東豐快速道路及捷運藍線、文化城中城、水湳智慧城、水湳轉運中心，不是重要建設不見了，就是停滯不前，像國際會展中心，當年他規劃建設能設5千攤位的空間，現在變只有2千多攤，預算還增加，水湳轉運站經費40億變20億，原規劃的7樓建築變3樓，但預算還是增到39億，台中空轉4年。

    林佳龍說，台中這4年對比之前4年落後了，他會跟蔡其昌一起完成大台中的願景，讓行動派上場，台中最重要的是「行動、行動、行動」，換蔡其昌上場接棒，讓大台中發展有願景，讓台中帶領中台灣再次偉大。

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