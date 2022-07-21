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    靈骨塔詐騙集團「養套殺」詐財上億元 醫師、七旬老嫗都瘋狂

    楊姓女主嫌（圖中）宣稱只是「買賣糾紛」，如有詐欺糾紛，也是公司與客人之間的事，與她無關。（記者張瑞楨翻攝）

    楊姓女主嫌（圖中）宣稱只是「買賣糾紛」，如有詐欺糾紛，也是公司與客人之間的事，與她無關。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/07/21 11:41

    〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布，破獲一起利用貪心的人性弱點，「養套殺」詐財的靈骨塔詐欺集團，逮捕楊姓女子等15名嫌犯，此案已知至少13人受害，金額共計1億5000萬元，其中，損失最高的是一名醫師與一名女法師，分別為4000萬、5000萬餘元，另有一名年近70歲阿嬤，投入自己與家人積蓄共840萬元，最終血本無歸，引發家庭失和，被家人掃地出門的憾事，楊女等騙徒卻是購置奧迪、BMW等豪車代步，全案依詐欺罪嫌法辦。

    中打（偵六大隊第四隊）調查，上述「養套殺」，指的是15名騙徒，用貪婪的人性弱點，輔以話語術等技巧，從2016年至去年（2021年）間，先派遣業務人員，尋找作案目標，再向被害人誆稱，有一處便宜的靈骨塔與相關商品（骨灰罈），購置後可獲得豐厚利益，被害人掏錢購入，騙徒再宣稱，已有人想用一倍以上價格收購，誘引被害人再掏錢投資，宛如滾雪球愈滾愈大。

    中打舉例指出，騙徒先向年近七旬的阿嬤噓寒問暖，甚至專人送來口罩、酒精等防疫物資，與阿嬤建立情誼後，再謊稱購買10個靈骨塔位，只要花200萬元（每個20萬元），未來轉售獲利豐厚。

    阿嬤投資買了10個，騙徒又說，有台北來的大戶想用一倍價格收購，買10個淨賺200萬元，買20個就能賺400萬元，慫恿阿嬤再掏錢投資，之後，又以要繳納稅金、手續費等理由，包括「買家需求增加，如不加購補足數量，將無法成交、無法退款」、「被國稅局盯上，節稅所需手續費提高」等話語騙術，反覆坑騙阿嬤，直到阿嬤「山窮水盡、無錢可騙」後，便人間蒸發，與被害人斷絕聯繫；此時阿嬤已投入840萬元，家人氣得將她趕出門，她也無顏面對親人，搬離老家獨居。

    中打至今已掌握13人受害，金額高達1億5000萬餘元，分別住在苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、臺南市及高雄市，詐騙足跡可謂遍布全台；受騙總金額高達1億5千萬餘元，其中，一名男醫師受面4000萬元餘元，一名宮廟的女法師失金5000萬餘元，兩人金額最高。

    中打與中市警方本月2日搜索時，查扣現金209萬元、高級進口車輛（BMW休旅車及AUDI汽車各1輛）、金項鍊2條、金戒指1只、「叩客名冊」、教戰手冊等證物，主嫌是34歲楊姓女子，她多年前就曾涉入靈骨塔詐欺案，她目前是此集團的「處長」，但她全盤否認涉案，宣稱這僅是「買賣糾紛」，她只是拉業務的業務員，如有詐欺糾紛，也是公司與客人之間的事情，與她無關，全案依詐欺罪法辦。

    被害人被詐得「山窮水盡、無錢可騙」，騙徒卻是購置BMW X4等名車代步。（記者張瑞楨翻攝）

    被害人被詐得「山窮水盡、無錢可騙」，騙徒卻是購置BMW X4等名車代步。（記者張瑞楨翻攝）

    被害人被詐得「山窮水盡、無錢可騙」，騙徒卻是購置奧迪等名車代步。（記者張瑞楨翻攝）

    被害人被詐得「山窮水盡、無錢可騙」，騙徒卻是購置奧迪等名車代步。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣的契約書、骨灰罈與現金209萬元等證物。（記者張瑞楨翻攝）

    警方查扣的契約書、骨灰罈與現金209萬元等證物。（記者張瑞楨翻攝）

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