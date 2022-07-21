期待「好蔡上場」 潘孟安：願台中人給蔡其昌一個機會

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌（左二）今天在台中烏日舉辦「好蔡上場，團結勝選」千人造勢活動。（記者廖耀東攝）

2022/07/21 11:37

〔記者林旻臻／台中報導〕立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今天在台中烏日舉辦「好蔡上場，團結勝選」千人造勢活動，屏東縣長潘孟安前來支持站台，他表示，蔡其昌將帶著過去的歷練，回到故鄉為台中市民服務，照顧到長輩及孩子，為年輕人分擔壓力，懇請台中市民能給蔡其昌一個機會。

潘孟安表示，蔡其昌在擔任立法院副院長時，不論是林佳龍還是盧秀燕擔任台中市長，都透過國會盡力為台中挹注資源，蔡其昌也是最年輕的民政局長、立法委員、立法院副院長，現在將帶著這樣的經歷回到台中，大家都在期待這樣這個「好蔡上場」會給台中帶來更好、更進步的改變。

潘孟安提到，他對蔡其昌印象深刻，當時他在立法院從賴清德手上接下幹事長，再交棒給蔡其昌，期望蔡其昌能調和忍耐，讓議事運作更加順暢，蔡其昌也相當盡責。如今蔡其昌要帶著這些歷練，回到熟悉的故鄉打拚。

潘孟安指出，如今台灣面臨高齡化及少子化，許多長輩亟需照顧，長照議題相當重要，蔡其昌將會為台中的年輕人孝順家中長輩，也會為給孩子最好的資源，不論是山線海線、市區屯區，蔡其昌都會照顧到每一個需要被照顧的人。期望台中人給台中子弟一個機會，給長輩孩子機會，更要給蔡其昌機會。

潘孟安為蔡其昌站台，懇請台中市民給蔡其昌機會。（記者林旻臻攝）

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