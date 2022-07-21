南下挺蔡其昌，鄭文燦估台中輸贏在10%以內。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/21 10:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今舉辦「好蔡上場，團結勝選」千人造勢活動，桃園市長鄭文燦南下相挺，他強調，台中市長選戰輸贏在10%以內，蔡其昌有能力又接地氣，更是有執行力的行動派，就是未來好市長保證。

蔡其昌首場千人造勢活動選在烏日起跑，鄭文燦南下相挺「好蔡上場」，他指出，跟台中市前市長林佳龍及蔡其昌均是學運世代，他認識蔡其昌30多年，看到他一路服務到現今成立法院副院長投身公共事務，看到他有特有的魅力，有溝通力，更能接地氣，是解決問題的人，不是只會喊口號。

鄭文燦說，因為他不喊口號，接地氣到哪裡就能跟民眾對話、共鳴，相信他的特質跟選民親近、有遠見、魄力、行動力，「一定可以做台中市好市長」。

鄭文燦還說，城市要進步不能只有藍圖，更要有能力實現，過去台中市前市長林佳龍推動中捷綠線啟動，把一張圖變捷運，開發捷運的漫長路，需要有解決問題的能力，過去選民只要找到蔡其昌，任何困難到他手上就能迎刃而解，他的行動力就是未來好市長保證。

鄭文燦說，台中市僅次於新北市，應該有更好的發展，蔡其昌除自己的願景搭配林佳龍過去對台中市規劃加持下，加上有溝通、協調能力及行動力，台中市要更進一步，蔡其昌絕對是最好的選擇，對他有信心。

鄭文燦指出，台中市長選舉輸贏會在10%以內，現今台中很多指標要再提升，民主時代城市治理會是能力競爭，蔡其昌會是台中市繼續提升最好的選擇，大家給蔡其昌一個機會，也給台中進步發展最大動力，讓中台灣崛起、台中市會更好。

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