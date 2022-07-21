當地居民贏了！法官判決：苗栗縣府應命令坤輿停止垃圾場開發

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7位民眾及1位員警受傷送醫。（民眾提供）

2022/07/21 10:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點爆發流血衝突，民進黨立委洪申翰更是控訴，坤輿派出黑衣人毆打鄉親與學生，至於去年居民控告苗栗縣政府，聲明苗栗縣府應做成行政命令，命令坤輿公司停止開發此垃圾掩埋場，台中高等行政法院今天上午判決居民勝訴，法官認為苗栗縣府沒依法行政，苗栗縣政府應該做成命令坤輿公司，停止在苗栗縣造橋鄉龍昇段15個地號的土地，實施乙級廢棄物處理機構開發行為的行政處分，全案可上訴。

此判決主文如下：被告（苗栗縣政府）應作成命參加人（簡稱坤輿公司）停止在苗栗縣造橋鄉龍昇段587、588-1、846、849、851、852、853、854、856、857、814、814-1、815、816、841等地號土地實施乙級廢棄物處理機構開發行為之行政處分。

台中高等行政法院指出，苗栗縣府於民國91年3月，同意坤輿科技股份有限公司，申請一般事業廢棄物乙級廢棄物處理機構設置（俗稱垃圾掩埋場），因地籍重測，坤輿公司於93年12月申請同意設置文件變更，縣府於翌年同意核備，並同意試運轉計畫書。

不過，坤輿公司於95年4月申請處理機構處理許可證，苗栗縣府卻駁回，並請坤輿公司辦理興辦事業計畫書變更申請，納入聯外道路使用部分，坤輿公司不服，提起訴願，經行政院環境保護署駁回，坤輿公司於109年12月再向苗栗縣政府申請試運轉計畫，苗栗縣府同意，但當地居民不服，以「未依法進行環境影響評估」等理由，提出這項行政訴訟。

法官認為，此開發行為位於山坡地，整體面積合計已逾2公頃，應進行環評，坤輿公司卻未實施環評，也沒有檢具環境影響說明書送苗栗縣府審查，即進行開發行為，苗栗縣政府未依相關規定，命令坤輿公司實施環評即同意，依環評法第14條第1項規定，應屬無效。

法官強調，居民指開發面積逾2公頃，依申請時環評認定標準第28條第3款，應實施環評，居民告知苗栗縣政府，請求苗栗縣府依環評法第5條第1項第9款規定，命令開發單位（坤輿公司）實施環境影響評估送審查，且於苗栗縣府未完成審查前，應不得試運轉及實施後續開發行為，但苗栗縣府至今未依法執行，居民以苗栗縣府（主管機關）怠於執行職務為由，訴請判決苗栗縣府，應作成命坤輿公司，停止在上述15筆地號土地，實施開發行為的行政處分，為有理由，應予准許。

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業者，今天凌晨3點許大動作以怪手要排除廠區門口的圍籬與水泥石塊為進場做準備，與聚集在門外的自救會成員爆發激烈衝突，導致現場有7位民眾及1位員警受傷送醫。（民眾提供）

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