按摩10分鐘給100！邪惡宿舍管理員 性侵貧困女大生 重判3年半

陳姓宿舍管理員以「按摩10分鐘給100！」為幌子，性侵害貧困女大學生，二審維持3年半原判。（示意圖）

2022/07/21 08:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某學生宿舍陳姓房東助理（宿舍管理員），偶爾會請貧困的女大學生小芳按摩肩頸手腳，每10分鐘給100元，前年7月23日凌晨，他又請來小芳按摩，趁機摸臀部與私處，並試圖脫下小芳衣褲，小芳大叫「不要」，陳男卻說「妳說不要，但為何下面那麼濕」，性侵害得逞後，還要小芳陪睡，台中地院審理時，他辯稱沒有違反小芳意願，也沒有性侵害，一、二審法官都不採信辯詞，依強制性交罪判處徒刑3年6月。

判決書指出，陳男是某學生宿舍大樓的房東助理（管理員），小芳（化名）是該學生宿舍住戶，她家境不好，平時會為陳男按摩，收取微薄工資做為生活費，前年7月23日凌晨，陳男傳訊息給小芳，要求到宿舍1樓132號房按摩，小芳指控說，陳男摸她的臀部，再往下體觸摸，試圖脫她的運動短褲，她推陳男的說「不要」，但陳男力氣太大，她的褲子被完全脫下，中間她不斷地掙扎抗拒，陳男卻說「妳說不要，但為何下面那麼濕」。

小芳指控，陳男性侵害時，她高聲尖叫，陳男停止動作，她坐在椅子上哭，陳男不斷試圖安撫，她趁陳男上廁所時，把自己內褲穿好，並請陳男把運動褲還給她，雙方僵持甚久，陳男才把運動褲還她，卻又叫她留下來一起睡，她直接離開，用通訊軟體LINE向兩名助教求救。

台中地院審理時，陳男全盤否認犯行，指小芳自願幫他按摩，他沒有逾矩犯法之舉，不過，法官卻認為，醫院驗傷顯示，小芳下體有傷痕，助教也證實，小芳事發後很驚慌，還說「我不敢下去開門」、「那我之後還住同一個地方嗎？」顯示小芳說法屬實，陳男行為令人髮指，犯後又否認犯行，未見反省與悔過，依據強制性交罪判刑3年6月。

陳男上訴台中高分院，二審見解與一審相似而駁回，二審法官還認為他不認罪，被害人小芳不原諒他，也不願意在陳男否認犯罪的情況下，就民事部分，與陳男和解，據此維持3年半原判，可上訴

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