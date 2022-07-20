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    盧秀燕跌倒右腳腫脹下午手術 請假2天休養

    盧秀燕視察「建功1號好宅」。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕視察「建功1號好宅」。（記者蘇孟娟攝）

    2022/07/20 19:52

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕日前跑行程時曾不小心跌倒，當時未多注意，因近日右腳腫脹，下午安排赴醫檢查，原來是日前跌倒微血管破裂形成血塊阻塞，今日下午臨時請假到醫院手術處理，因術後須減少行走，將請假兩天，盧秀燕說，市府行程會請其他首長代理，但重要市政決策會議她會以視訊進行，市政運作絕不停擺。

    盧秀燕今日上午還到南屯社宅「建功1號好宅」視察，但晚間市府公佈明天行程，各式重要行程全由副市長代理，盧秀燕竟整日全無公開行程，連明天首度開打嬰幼兒疫苗快打站視察，也由副市長黃國榮負責，由於近來台中市府官員相繼再傳有人確診，市長突然沒有公開行程，意外引起關注，隨後就傳出盧秀燕因傷手術請假消息。

    盧秀燕除在臉書上自行公布，向市民說「金拍謝，醫師命令我要先請假幾天好好休息。」

    盧秀燕說，她前陣子發現右腳腫脹，但因疫情當前，也沒感到不適，便放著沒有第一時間檢查，直到今天下午安排檢查，原來是她曾在前陣子跑行程中不小心跌倒，當時不以為意，但因跌倒造成微血管破裂所致，今日臨時請假半天治療處理後，已返家休息。

    她說，術後一切都好，但醫生囑咐這兩天要少走動，因此近日原排定市長公出行程，將由其他首長代理或減少，但市政運作絕不停擺，市政重要的決策會議，我會以視訊進行。

    台中市新聞局長鄭照新指出，盧市長是在5月間參與防疫視察行程時不慎跌倒，今天因腳腫脈安排就醫檢查，才發現有血塊所致，下午已即刻處理，返家休養，但因醫師叮囑術後腳須多休息，會請假2天休養。

    盧秀燕致跌倒右腳腫脹下午請假手術，將請假兩天休養。（擷自盧秀燕臉書）

    盧秀燕致跌倒右腳腫脹下午請假手術，將請假兩天休養。（擷自盧秀燕臉書）

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