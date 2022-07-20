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    遭時力批台中空污最大凶手 中龍鋼鐵：去年減排幅度已達47％

    中龍鋼鐵說，公司長期投資各類環保設施，致力於提升防制設備效能及生產製程優化，2021年減排幅度已達47％，目前各項污染物排放不僅符合環保署BACT標準，也穩定低於現行台中市制定的鋼鐵業加嚴標準。（資料照）

    中龍鋼鐵說，公司長期投資各類環保設施，致力於提升防制設備效能及生產製程優化，2021年減排幅度已達47％，目前各項污染物排放不僅符合環保署BACT標準，也穩定低於現行台中市制定的鋼鐵業加嚴標準。（資料照）

    2022/07/20 18:30

    〔記者林旻臻／台中報導〕時代力量立委陳椒華今天率台中市議員參選人，在台中市政府前開記者會指出，中龍鋼鐵的粒狀污染物已在2020年超越中火，成為台中市粒狀污染物的最大排放單一來源，質疑市府縱容鋼鐵業。中龍鋼鐵說，公司長期投資各類環保設施，致力於提升防制設備效能及生產製程優化，2021年減排幅度已達47％，目前各項污染物排放不僅符合環保署BACT標準，也穩定低於現行台中市制定的鋼鐵業加嚴標準。

    立委陳椒華率台中市議員參選人鄭勁節、吳佩芸、傅智恒、鄒明諺、徐小媚等人，到市府前召開記者會，她說，台中市長盧秀燕從就任後不斷要求中火燃煤機組除役，中龍鋼鐵粒狀物反而自2020年起超越中火成第一大，許多工廠污染不減反增，甚至連3座焚化廠的污染都增加。

    議員參選人傅智恒批評，台中市近3年的固定污染源中，中龍鋼鐵及豐興鋼鐵是唯一在4種污染物排放量都位居前10名的產業，其中，中龍鋼鐵的粒狀污染物（PM2.5、PM10等）更在2020年超越中火，成為台中市粒狀污染物的最大排放單一來源，由此可見，鋼鐵業是造成嚴重空污最大的凶手之一，而且還在持續惡化。

    對此，中龍鋼鐵回應，2009年建廠時即以最佳可行控制技術（BACT）進行設計，生產製程皆採高效能、兼具環保及節能設備，自2013年正式投產後，與環評相比較更減少43％排放總量。此外，中龍公司投資各類環保設施金額累計已達360億元以上，長期以來不斷透過提升防制設備效能及生產製程優化，直到去年減排幅度已達47％，目前各項污染物排放不僅符合環保署BACT標準，亦穩定低於現行台中市制定之鋼鐵業加嚴標準。

    中龍鋼鐵說，未來將會持續檢討生產製程可再精進及優化之處，致力節能減排及環境保護，追求企業永續發展。

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