時力轟盧秀燕不用心「空氣沒換新」 只盯中火卻縱放最大污染源

年底選戰近，時力今赴市府挑戰盧秀燕只盯中火「空氣換新」跳票 。（圖：時代力量台中黨部提供）

2022/07/20 17:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕年底選戰近，台中市長盧秀燕空汙治理成績引關注，時代力量台中市議員參選人今赴市府挑戰盧市府的空汙治理只會鎖定中火，將力氣花在要求中火燃煤機組除役，忽視台中市近3年固定汙染源中的鋼鐵業汙染，「空氣換新」徒淪口號。台中市府回應，除了加強管制中火，推動燃煤工業鍋爐退場等多元政策，台中市PM2.5平均濃度「史上最佳」就是改空汙成效最佳證明。

時代力量黨主席、立委陳椒華說，盧秀燕就任後多將力氣花在要求中火燃煤機組除役，忽視中龍鋼鐵汙染坐大，罔顧許多工廠汙染不減反增，對不起台中市民，也對不起自己空氣換新的政見。

議員參選人傅智恒、鄒明諺、鄭勁節也表示，中龍鋼鐵的粒狀汙染物（PM2.5、PM10等汙染物）已在2020年超越中火，成為台中市粒狀汙染物的最大排放單一來源，盧市府卻縱容鋼鐵業，連研訂中的鋼鐵業空氣汙染物排放標準修正草案的實施日期訂為公告3年後，寬限期太長恐讓汙染情況更惡化，盧市府「藍天白雲空汙治理計畫」只淪定期更新數據的作秀平台。

議員參選人吳佩芸與徐小媚均表示，盧市府曾在2020年11月召開「台中市空氣品質管制自治條例」草案公聽會，但該條例草案無疾而終，拖了3年半、距選前半年，才在7月初連續召開「台中市重大空氣汙染管制自治條例」及「台中市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」草案公聽會，「市長換人，空氣換新」的競選承諾已跳票。

台中市環保局指出，市長上任以「先公後私、先大後小」兩大原則，執行「藍天白雲行動計畫」空氣品質改善對策，除了加強管制中火，更進一步成立專案小組重點深度稽查重大固定污染源、燃煤工業鍋爐退場、補助老舊車汰換、推動電動車倍增與電動車輛充換電站等多元配套，解決台中空汙問題，根據中央監測站的數據指出，台中市今年年初空汙季期間至7月19日的PM2.5平均濃度每立方米13.5微克，除是史上最佳，較2018年同期的20.4微克，改善率達33.8%。

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