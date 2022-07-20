台中南屯社宅「建功1號好宅」 78戶預計9月公告招租

南屯社宅「建功1號好宅」即將落成，預訂9月公告招租，最快明年3月可入住。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/20 17:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市位於南屯區的台中市第2座民間回饋好宅「建功1號好宅」將落成，市長盧秀燕今天前往視察。她指出，該社宅共78戶預計9月公告招租，最快明年3月可入住。盧秀燕說，社宅是她的重點政見，上任時訂要在2022年興辦5000戶社宅的目標，去年底已提前達標，市府再加碼規劃，目前興辦數逾7千戶，照顧年輕人及弱勢民眾住的需求，市府會繼續落實居住正義。

台中市住宅處表示，「建功1號好宅」位於南屯區春安路與春安三街交叉口，是市府利用都市計畫多元興辦引進民間資源，由豐邑建設興建回饋社會的計畫，全棟規劃地下5層、地上15層共78戶優質好宅，包括有2房型（22-24坪）52戶、3房型（31坪）26戶，每戶均標準配備包括冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等家具家電，並在社宅一樓設有托嬰中心，滿足家長就近托顧幼兒需求。

社宅處指出，租金價格由3家不動產估價師完成市價查估，並經市府住宅審議會大會評定，未來將延續台中市租金優惠政策，以市價7折以下招租，第1年更以市價5折租金優惠住民，二房型約9000元至9,800元，三房型約1萬2700元，非常划算，預計9月開放申請，最快明年3月可入住。

目前工程進入尾聲，盧秀燕前往視察，她說，當初提出要在任內興建5000戶社宅的政見，另外中央希望在台中1.1萬戶社宅，台中須負責興建達5500戶，她上任後跟團隊力拚，不但提前在去年達標，興辦總數達5971戶，為滿足更多居住需求，更再為點基地，另進行第二階段興辦規劃，再增6基地規劃社宅，興辦量可望達到7146戶。

盧秀燕視察「建功1號好宅」強調落實居住正義。（記者蘇孟娟攝）

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