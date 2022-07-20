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    立院交委會視察台中建設 市府希望中央多幫忙

    立法院交通委員會視察台中交通，市長盧秀燕希望中央、立法院多幫忙，交通部長王國材允諾在程序上給予協助。（市府提供）

    立法院交通委員會視察台中交通，市長盧秀燕希望中央、立法院多幫忙，交通部長王國材允諾在程序上給予協助。（市府提供）

    2022/07/20 16:30

    〔記者歐素美／台中報導〕立法院交通委員會今天視察台中交通建設，市長盧秀燕表示，台中交通建設攸關中部地區發展，期盼交通部、立法院多多幫忙，強調台中地理位置重要，「台中好、台灣就好」，台中交通建設好，對於台灣會有加值作用，能讓台灣運輸交通更加便利。

    交通部長王國材回應指出，台中捷運規劃，交通部將基於專業儘速予以審查，不論是捷運藍線、捷運綠線延伸線、機場捷運（橘線）、屯區捷運都是很好的構想，有助於連結陸海空國際門戶，跨縣市擴大服務範圍、並形成環狀線，強化市區與山海屯區的交通網絡，交通部將在行政程序上給予協助。

    中市府交通局長葉昭甫表示，台中捷運綠線去年通車後，台中正式成為捷運城市，台中捷運整體路網也在去年4月15日經交通部同意備查，後續將在整體路網架構下，逐步推動及完成各路線。

    其中，捷運藍線綜合規劃已於今年5月11日提報修正後報告書，目前交通部審查中；捷運綠線延伸線可行性研究，已於今年6月22日由交通部轉呈行政院審查中；機場捷運（橘線）及屯區捷運則分別於今年4月1日及6月20日提報交通部審查，後續將持續配合中央審查程序，積極辦理，以期中央早日核定相關計畫。

    針對台中整體捷運路網規劃，立委江啟臣則極力爭取儘速啟動「崇德豐原線」的評估，將目前列為中期規畫的「崇德豐原線、屯區環狀線」，直接納入近期規劃。希望透過交通建設縫合縣市間的差距，消弭縣區的邊緣感。

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