時代力量點名鋼鐵業粒狀污染 豐興：年粒狀物僅佔中市1.39％

時代力量立委兼黨主席陳椒華（中）。（資料照）

2022/07/20 15:37

〔記者歐素美／台中報導〕時代力量立委陳椒華率市議員參選人鄭勁節、吳佩芸、傅智恒、鄒明諺、徐小媚等今天召開記者會，提出加嚴管制鋼鐵業訴求，並點名中龍及豐興鋼鐵廠，質疑盧市府放任未管制鋼鐵業；豐興鋼鐵對此回應指出，該公司固定汙染源的粒狀物排放，近年均呈現下滑趨勢，顯示業者已努力改善空污，善盡企業社會責任，其中，年排放粒狀物共約69噸，僅佔台中市年粒狀物5000噸的1.39%。

豐興鋼鐵公司表示，該公司擁有2座煉鋼廠、3座軋鋼廠，其中，煉鋼廠均以環保署公告之BACT（最佳可行控制技術）的袋濾式集塵器進行粒狀物收集；軋鋼廠則均以天然氣為燃料，燃燒後僅有極低粒狀物產生。

依台中市公告的台中市空氣污染防制計畫（109年至112年）所載，單以固定汙染源的粒狀物排放，近年均呈現下滑趨勢，顯示業者已戮力改善空污，善盡企業社會責任。

豐興強調，依據台中市政府於今年1月7日公告的台中市空氣污染防制計畫（109年至112年），台中市1年粒狀物約5000噸，而豐興年排放粒狀物合計約69噸（含本廠及租地堆置場），僅占全台中5000噸之1.39%。

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