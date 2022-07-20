東豐快延宕 江啟臣揚言究責林佳龍 王國材：卡環評 謝盧秀燕克服

國道四號豐潭段將於年底通車，中市府爭取東豐快與豐潭段立交共構，以免車流匯入台三線（豐勢路）造成交通壅塞。（記者歐素美攝）

2022/07/20 13:34

〔記者歐素美／台中報導〕立法院交通委員會今天南下豐原會勘，市府爭取交通部及內政部營建署補助經費，以完成東豐快速道路工程，並與國道四號豐潭段立體共構，立委江啟臣要求中央不要卡經費，依之前協調的經費中央負擔73%及地方負擔27%補助，否則將率眾到行政院抗議，並指東豐快停工延宕多年要究責前市長林佳龍；交通部長王國材表示，交通建設不分顏色，「東豐快過去在環評跟地方的抗議是很大的因素，不能怪前市長」，強調將全力支持；另針對中橫道路復建，王國材表示，中橫公路因莫拉克颱風嚴重受創，經調查地形地貌到114年才穩定，才能進行長期復建，目前已在進行可行性評估。

東豐快速道路全長9.6公里從豐原豐勢路到東勢區東關路，目前第4、5標已完工，之前因司法訴訟而停工重做環評，目前第三標發包中，總經費130億元，希望公路總局案補及營建署納入生活圈道路補助；另東豐快與國道四號豐潭段立交共構，以免車流匯入台三線造成交通阻塞，新增匝道經費約22億元，市府則希望交通部能列入「國道公路基金」補助。

立委江啟臣表示，東豐快速道路，從他擔任立委就開始爭取經費，當時即使是國民黨執政仍談了很久，決議中央負擔73%、地方負擔27%，東豐快在2014年8月底胡市長任內動工,預計2020年完工，這條路若中央沒有產生變數，比豐潭段還快完工，結果延宕多年，預算重新評估、環評重新做，「盧秀燕市長卡衰，接到爛攤子，要擦屁股」，但她勇敢擔起來，重新復工、預算重編，起碼要恢復原有中央與地方的分攤比例，如果預算再卡的話，不管交通部或內政部太過份了，他一定率眾到行政院抗議。

江啟臣還說，東豐快「預算膨漲到130億，多了40億的預算，誰造成的？要究責去究責當初停工的市長」。2014年動工的規劃，接國道四號就是立交，被取消去問林佳龍市長，因為停工了。現在重加回去要再加22億，又叫地方來出，強調東豐快是山城唯一一條生命線，原本是國道四號延伸，後來委屈成為生活圈快速道路，現在再延宕，對山城民眾情何以堪。

江啟臣並指出，南橫花了13年，投入100多億元復建，中橫復建可行性評估至今還在拖，同樣是橫貫公路，南橫通車，中橫就是拖拖拖，梨山地區居民都在問中橫何時會好，跟南橫一樣開放？

交通部長王國材表示，配合東豐快跟國四豐潭段銜接，國四豐潭段將路基抬高且預留東豐快匯入的位置，工程經費多花了7億，交通部非常支持，行政院內部會溝通，要求台中市政府趕快提出相關設計及經費需求。

針對中橫復建，王國材表示，山區道路要地形地貌穩定（包括邊坡及地基）才能施作，目前評估是到114年，中橫的地形地貌才會穩定，目前台電水力發電計畫準備做便道施工，他要求中橫復建需配合一起做，中橫及南橫過去因莫拉克或八八風災造成傷害，一定要趕快通，交通部都有在進行中。

他並重申「交通部對台中的建設全力在做，不分顏色」，建設是為市民，包括公車及小黃公車等補助，交通部都是該補助就補助，但有些困難，「東豐快過去在環評跟地方的抗議是很大的因素，不能怪前市長，也謝謝現在的盧市長克服，環評也過、地方也同意，困難過後就是建設的開始，會全力來支持」。

立法法院交通委員會下豐原會勘，立委江啟臣爭取中央補助東豐快等經費，否則將率眾北上行政院抗議。（記者歐素美攝）

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