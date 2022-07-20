男子獨攀馬崙山身亡 空勤總隊今吊掛遺體下山

粘男遺體由空勤總隊直升機吊掛運送到東勢河濱公園。（記者歐素美翻攝）

2022/07/20 12:26

〔記者歐素美／台中報導〕彰化粘姓男子於本月14日獨攀「谷關七雄」馬崙山失聯6天， 昨「跑山獸」在馬崙溪下方瀑布尋獲粘男遺體，台中市消防局今天上午聯繫空勤總隊，出動直升機，將粘男遺體吊掛下山，送到東勢河濱公園，交由家屬運送至彰化殯儀館，後續將交由警方處理。

台中市消防局表示，7月15日接獲花蓮縣110轉案，粘男（42歲）於14日由彰化自宅前往谷關攀登馬崙山失聯，請求救援，消防局第一梯次4人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊救援。

搜救人員於7月15日至19日從登山口沿步道兩側搜尋至馬崙山三角點、八壯士登山口等，並出動空拍機進行空勘搜尋均未尋獲，出動警消27人、山難救護義消3人、中區搜救人員13人、林務局7人、空拍義消1人共計51人。

7月19日8時，第五梯次6名搜救人員搜尋到6.5K處，「跑山獸」捷克籍台灣女婿Petr Novotny與消防局人員接觸，表示於馬崙溪瀑布下方發現粘男，但已無生命徵象，搜救人員評估事故地點地形嚴峻且天候不佳，於6.5公里處紮營並研擬搜救計畫，今天上午6時07分搜救人員出動前往粘男陳屍地點，消防局並申請空勤總隊出動直升機吊掛，於10時40分將粘男遺體吊掛上機並降落東勢河濱公園，後續將交由警察局及家屬處理。

粘男遺體由直升機運送下山，粘男父親及妹妹等家屬上前見粘男最後一面。（記者歐素美翻攝）

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