為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    男子獨攀馬崙山身亡 空勤總隊今吊掛遺體下山

    粘男遺體由空勤總隊直升機吊掛運送到東勢河濱公園。（記者歐素美翻攝）

    粘男遺體由空勤總隊直升機吊掛運送到東勢河濱公園。（記者歐素美翻攝）

    2022/07/20 12:26

    〔記者歐素美／台中報導〕彰化粘姓男子於本月14日獨攀「谷關七雄」馬崙山失聯6天， 昨「跑山獸」在馬崙溪下方瀑布尋獲粘男遺體，台中市消防局今天上午聯繫空勤總隊，出動直升機，將粘男遺體吊掛下山，送到東勢河濱公園，交由家屬運送至彰化殯儀館，後續將交由警方處理。

    台中市消防局表示，7月15日接獲花蓮縣110轉案，粘男（42歲）於14日由彰化自宅前往谷關攀登馬崙山失聯，請求救援，消防局第一梯次4人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊救援。

    搜救人員於7月15日至19日從登山口沿步道兩側搜尋至馬崙山三角點、八壯士登山口等，並出動空拍機進行空勘搜尋均未尋獲，出動警消27人、山難救護義消3人、中區搜救人員13人、林務局7人、空拍義消1人共計51人。

    7月19日8時，第五梯次6名搜救人員搜尋到6.5K處，「跑山獸」捷克籍台灣女婿Petr Novotny與消防局人員接觸，表示於馬崙溪瀑布下方發現粘男，但已無生命徵象，搜救人員評估事故地點地形嚴峻且天候不佳，於6.5公里處紮營並研擬搜救計畫，今天上午6時07分搜救人員出動前往粘男陳屍地點，消防局並申請空勤總隊出動直升機吊掛，於10時40分將粘男遺體吊掛上機並降落東勢河濱公園，後續將交由警察局及家屬處理。

    粘男遺體由直升機運送下山，粘男父親及妹妹等家屬上前見粘男最後一面。（記者歐素美翻攝）

    粘男遺體由直升機運送下山，粘男父親及妹妹等家屬上前見粘男最後一面。（記者歐素美翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「跑山獸」才完成5天4夜南二段 僅休1天趕赴馬崙山搜尋山友
    2022/07/19 18:30

    「跑山獸」才完成5天4夜南二段 僅休1天趕赴馬崙山搜尋山友
    馬崙溪下瀑布發現台鐵員工遺體 「跑山獸」妻：好像冥冥中註定
    2022/07/19 18:25

    馬崙溪下瀑布發現台鐵員工遺體 「跑山獸」妻：好像冥冥中註定
    台鐵員工獨攀馬崙山失聯6天 「跑山獸」加入搜救今尋獲遺體
    2022/07/19 16:15

    台鐵員工獨攀馬崙山失聯6天 「跑山獸」加入搜救今尋獲遺體
    彰化男獨攀馬崙山失聯4天 家屬懸賞50萬元尋人
    2022/07/18 22:38

    彰化男獨攀馬崙山失聯4天 家屬懸賞50萬元尋人
    登山客沒去上班原來受困合歡北峰溪谷 還好被「跑山獸」找到了
    2022/06/21 16:35

    登山客沒去上班原來受困合歡北峰溪谷 還好被「跑山獸」找到了

    股利債息雙收益策略
    捷克學生愛上台灣 成賽德克族女婿
    2021/11/09 05:30

    捷克學生愛上台灣 成賽德克族女婿
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播