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    價值難計！台中拍賣公司搬空寄拍古董 負責人夫妻檔被拘提到案

    圖中的古文物拍賣公司人去樓空，檢警19日凌晨將負責人夫妻檔拘提到案。（記者許國楨攝）

    圖中的古文物拍賣公司人去樓空，檢警19日凌晨將負責人夫妻檔拘提到案。（記者許國楨攝）

    2022/07/20 10:15

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名「大漢觀寶國際拍賣有限公司」，日前涉將價值難計的寄委拍古物、珠寶首飾席捲潛逃，被害人組成自救會報案，檢警獲報展開追查，19日凌晨將負責人夫妻檔拘提到案，經初步了解，兩人因資金調度出現問題，唯恐債權人找上門搬走委拍物抵債，才會漏夜以聯結車清空，訊後全案已依背信等罪嫌送辦。

    台中市謝姓市民年初將一批價值上千萬的古玩，委託該家藝品拍賣公司拍賣，結果本月11日發現該公司人去樓空斷絕連繫，氣得當晚就報警，接下來有委拍民眾驚知此事也陸續報案並成立群組，組成自救會討公道，據查，受害人包括員工及一般民眾，員工部分是沒有領到薪水，至於受害委寄拍者大約有幾種類型。一種是家傳的古董文物，因不詳原因拿往寄拍；另種是收藏古董字畫的行家，為了宣傳及交流，還有一種是該公司張姓女董事長、黃姓執行長，由這夫妻主動上網找對象互動後，提供寄拍服務，約莫都是去年底到今年2、3月間的事情，而這些物品都是經由該公司鑑價後寄拍，價值難計。

    警方獲報後展開追查，發現這些物品都是在民眾報案的前幾天，漏夜以大型聯結車搬光，經調閱過濾監視器並報請檢方指揮偵辦，19日凌晨循線在中市北區拘提這對夫妻到案，並在一處倉庫查扣這些古物商品，該對夫妻初步供稱，因資金調度出現問題，唯恐債主上門搬走委拍品抵債，才會「暫時」移走這些物品，會陸續歸還。

    第二分局今天說，截至目前計有14名託售人報案，並提出背信、侵占及詐欺等告訴，訊後已將全案依背信等罪嫌移送法辦，另經警方初步清查，將古董託售該拍賣公司約30餘人，後續將釐清扣案物品所有權，並通知相關託售人確認處理。

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