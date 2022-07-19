斷軌雲霄飛車又卡軌？麗寶樂園：是安全機制自動啟動。（取自記者爆料網，本報合成。）

2022/07/19 20:56

〔記者歐素美／台中報導〕台中市麗寶樂園斷軌雲霄飛車17日（週日）上午11點左右突然停在半空中，20多名遊客被卡在半空中，嚇到無法動彈，有親友將影片上傳網路，配音稱「曬到一個巴比Q」；麗寶樂園今天（19日）回應指出，只要因風大等因素，斷軌雲霄飛車安全機制就自動啟動，導致車輛暫停，當天暫停約10分鐘即恢復正常，由於天氣炎熱，所以也發紅包給搭乘遊客「壓壓驚」。

這起斷軌雲霄飛車暫停的事件發生在17日上午，遊客的親友在下方拍攝影片放在抖音平台，畫面顯示多名遊客搭乘斷軌雲霄飛車，在車廂抵達最高處時，突然無法前進，遊客卡在半空中，質疑雲霄飛車「卡軌」，還配音說「曬到一個巴比Q」。

麗寶樂園對此表示，當天因斷軌雲霄飛車電子開關訊號感應異常，安全機制自動啟動，致車子停駛在半空中，當時有20多名遊客，10分鐘即恢復正常，由於當天天氣確實炎熱，業者也發紅包給20多名遊客致意「壓壓驚」，不過，麗寶也強調，斷軌雲霄飛車因安全機制而停駛，多年來共發生10多次，這是為了確保遊客安全，並非故障。

麗寶樂園斷軌雲霄飛車，是全台唯一的斷軌雲霄飛車，軌道設施總長580公尺，高度49公尺，最高時速達94公里，遊客搭乘前，業者表示，都會事先向遊客說明，如果安全機制啟動會短暫停止運作，遊客知道有此機制。

麗寶樂園斷軌雲霄飛車，17日再度因安全機制而暫時停駛，讓搭乘遊客十分驚嚇。（取自記者爆料網）

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