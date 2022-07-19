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    台74線匝道前火燒車 一度嚴重回堵5公里

    台74線快速道路今天傍晚火燒車，一度造成後方車輛嚴重回堵約5公里。（記者陳建志翻攝）

    台74線快速道路今天傍晚火燒車，一度造成後方車輛嚴重回堵約5公里。（記者陳建志翻攝）

    2022/07/19 20:28

    〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路霧峰往太平方向28.4K附近，今天下午4點半左右，一名許姓男子駕駛自小客車行經該處時，車子引擎室突然冒煙，駕駛趕緊將車子開到外側車道並下車，沒多久引擎室就起火，火勢並越燒越大，駕駛只能在一旁無奈看著愛車前半部都陷入火海，因剛好在太平樂業路匝道前約300公尺，造成車輛一度嚴重回堵約5公里，車速也僅10多公里，所幸沒有人員傷亡。

    台中市消防局今天下午4點32分接獲民眾報案，表示台74線快速道路28.4K有火燒車，立刻派遣十九甲分隊，出動2輛消防車，7名消防人員到場搶救，消防人員抵達時，一輛自小客車引擎室已經全面燃燒，立刻出水搶救，約10多分鐘就將火勢撲滅，不過整輛車幾乎已經焚毀報銷。

    消防人員初步了解，許姓男子今天下午駕車行經台74線快速道路霧峰往太平方向，在太平樂業路匝道約300公尺前，突然發現車子引擎室冒煙，趕緊將車靠向路邊的外側車道，並下車逃生，沒多久引擎室就起火且越燒越大，只能無奈在一旁看著愛車陷入火海。

    因火燒車地點就到匝道前，一度造成後方車輛嚴重回堵約5公里，車速也僅剩10多公里，直到火燒車拖走後才慢慢恢復正常。

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