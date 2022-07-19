台中+3408 市府：口罩令鬆綁更應打疫苗增保護力

文心公園外展接種站民眾施打疫苗。（記者蔡淑媛攝）

2022/07/19 19:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增3408例本土個案，相較上週二4030例，有15.43%的降幅，中市疫情持續下降，中市府提醒中央即日起鬆綁防政策，騎機車、腳踏車，以及戶外從事工作者於空曠處工作等3類族群免戴口罩，提醒民眾外出時仍應全程配戴口罩，強調隨著疫情逐漸鬆綁，及國門逐漸開放，民眾應踴躍施打疫苗提升保護力，目前文心森林公園外展接種站提供5種疫苗隨到隨打。

中市衛生局表示，目前提供合約院所及衛生局接種門診提供AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、默德納（6-17歲限1、2劑；18歲以上可接種1、2及追加劑）、BNT（兒童劑型-5~11歲）、Novavax（18歲以上），另文心森林公園外展接種站每日上午9點半到11點半也提供5種疫苗施打，隨到隨打。

文心森林公園外展接種站近期每日開上午放接種2小時，單日施打劑量從170幾劑到50劑，尤其成人BNT疫苗幾乎秒殺，開放60劑幾乎在半小時內搶打一空，駐站診所利用低殘留針具，原本10瓶只能打60劑，再增加5劑施打，其次施打人數較多為莫德納疫苗，再來是Novacax疫苗，而原本有搶打潮的兒童輝瑞疫苗則減少許多，僅零星施打。

文心森林公園外展接種站駐站醫師施勝桓提醒，暑假來臨，兒童及嬰幼兒染疫持續發生，小朋友群聚多，提醒兒童第1劑間隔期4週至8週即應施打第2劑才有保護力，另外面臨防疫政策鬆綁、國門逐漸開放，加上Omicron BA.4、BA.5來襲，不少有糖尿病、高血壓患者族群詢問要施打第4劑，由於第9類族群（有易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者），疫苗保護力大幅減少，希望中央能早日開放，提升該高風險族群的保護力。

台中市也統計，截至今日上午全市第一劑接種人數為269萬9535人，涵蓋率為96.43%；第二劑為252萬6389人，涵蓋率為90.25%；第3劑（追加劑）接種207萬7563人，涵蓋率為74.22%；第四劑（第二次追加劑）接種209萬527人，涵蓋率為7.48%。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

文心公園外展接種站上午未開門即有民眾排隊施打。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法