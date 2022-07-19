馬崙溪下瀑布發現台鐵員工遺體，「跑山獸」妻：好像冥冥中註定。（民眾提供，本報合成。）

2022/07/19 18:25

〔記者歐素美／台中報導〕42歲台鐵員工、彰化粘姓男子14日獨攀「谷關七雄」馬崙山失聯，台中市消防局於15日獲報即派員上山搜救，家屬也懸賞50萬尋人，皆無所獲，經委請捷克籍山搜達人「跑山獸」羅培德協助，羅培德今天花了約4小時，在上午11點即找到粘男遺體，「跑山獸」下山後到谷關消防分隊表示，事先排除消防人員已搜尋的路線，途中也曾迷路，意外下切到馬崙溪下方瀑布才發現粘男遺體，「跑山獸」妻子則稱好像冥冥中註定。

粘男失聯後，粘父及妹妹等家屬天天到谷關消防分隊等候消息，沒想到，今天卻傳來惡耗，家屬雖然悲痛，但還是十分感謝「跑山獸」能夠找到粘男。

「跑山獸」是接獲粘男家屬請託，昨晚連夜趕往谷關，今天清晨5時就出發前往馬崙山三角點，並與消防人員等一起往白姑大山方向搜尋，但他體力好，一馬當先，並於上午11點左右，意外在下切的溪谷瀑布中發現漂在水上的粘男。

台中市消防局谷關分隊長張凱閔轉述指出，「跑山獸」發現粘男遺體後，先將遺體拉上岸安置好才下山到谷關消防分隊，向家屬說明情況，雖然獲知粘男去世，家屬很傷心，但對「跑山獸」仍表達感謝，也非常感謝搜救人員連日的辛勞。

張凱閔說，因消防人員已連續上山搜尋5天，今天也有派員上山，「跑山獸」事先整合相關資訊，排除消防人員已搜尋的地方，依據最後手機訊號在大雪山53K基地台方位角200度方向，研判失蹤位置是在三角點北方方向，就以馬崙山三角點為準往北面搜尋，途中也曾一度迷路，後來順著規劃的路線下切，意外在瀑布發現粘男遺體。

「跑山獸」的妻子羅勃伊婉也表示，之前先生曾說要帶她去爬馬崙山，結果卻來馬崙山尋獲失聯的粘男，可能是冥冥之中註定。張凱閔說，從粘男失聯的地點到瀑布，落差達近千公尺，也不可能是直接摔落，研判粘男可能是在山區迷路後往溪谷下切，結果不慎跌落瀑布中，因其背包中有外套，夜間不可能不穿著外套，研判粘男可能在14日當天就遭遇意外。

「跑山獸」向消防人員表示，在瀑布發現粘男遺體也很意外。（民眾提供）

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