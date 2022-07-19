中市幹線公車7月上路獨漏南屯線 居民怨被遺忘了

中市幹線公車7月上路獨漏南屯線，南屯人怨被遺忘了。（市府提供）

2022/07/19 18:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市南屯區發展快速，人口激增，但市府7月1日上路的6條幹線公車卻獨漏南屯區，台灣民眾黨台中市南屯區市議員參選人洪鑫任今到市府演行動劇提醒「不要忘了南屯人」，促儘速設南屯區幹線公車；交通局回應首批幹線公車是以搭車人次最多的路廊規劃，南屯主要道路公車搭乘數不多，未列第一階段規劃，未來會再視實際需求再評估。

洪鑫任指出，南屯區已發展成「中市蛋黃區」，人口逐年增加已達17萬人，但交通局7月1日起推動幹線公車，強化大眾運輸路網，鄰近的西屯與北屯皆設有幹線公車路線，唯獨南屯卻未被納入，南屯市民往返市中心時皆須轉車或繞遠路才能抵達，十分不便令南屯人納悶市府是否將南屯人遺忘了。

洪鑫任指出，尤其南屯的文山里人口激增，現有1萬4334位居民定居於此，已超越豐樂里成為南屯最大里，連盧市長都交辦要增設國中，幹線公車竟獨缺南屯線，「交通局長累了嗎」；他強調，加開南屯線可沿路行經文心森林公園、台中魚市場、筏子溪迎賓水岸廊道、彩虹村，不僅方便居民出入交通外，更有助帶動外地遊客便利進入南屯觀光。

交通局長葉昭甫則指出，目前選定民眾搭乘量最多的復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路等6大路廊上優先推動幹線公車政策，例如台灣大道每月約250萬人次最多，其次為崇德路55萬人次，接續是北屯路45萬人次、中清路及中興路各33萬人次及復興路24萬人次。

葉昭甫表示，先前盤點南屯區主要幹道路廊，如文心路、公益路、向上路、五權西路等大眾運輸資源，文心路目前已有捷運綠線服務，因此未在文心路上推出幹線公車與捷運綠線競爭，另南屯區運量較大的公益路及五權西路路廊，公車運量每月各僅約11萬人次，因此暫未納入第一階段幹線公車實施路廊，未來會再評估是否擴大推動。

中市幹線公車7月上路獨漏南屯線，市議員參選人洪鑫任 赴市府陳情怨「南屯人被遺忘了」 。（洪鑫任提供）

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