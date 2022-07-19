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    警憐憫拾荒翁沒開罰單被訴「圖利罪」 最終判決出爐

    洪員憐憫無照騎車的拾荒阿伯，沒開罰單被控「圖利罪」，台中高分院仍判決無罪，全案確定。（資料照、記者張瑞楨攝）

    洪員憐憫無照騎車的拾荒阿伯，沒開罰單被控「圖利罪」，台中高分院仍判決無罪，全案確定。（資料照、記者張瑞楨攝）

    2022/07/19 17:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市清水警分局洪姓員警於2019年，攔查無照騎無牌機車的謝姓阿伯，阿伯苦苦哀求，指自己生活困頓，靠撿物品維生，騎車還是向鄰居借得，洪員憐憫他，把開一半的6000元罰單劃掉，卻被檢舉起訴，罪名是貪污治罪條例的「圖利罪」，不過，台中地院與台中高分院一、二審都認為，洪員與阿伯沒交情，沒必要圖利阿伯，縱使沒依規定開罰，也不能認定洪員是圖利自己或他人，據此判決無罪，全案確定。

    判決書指出，洪員於2019年3月31日傍晚，於清水區攔查騎未懸掛車牌機車的阿伯，又發現阿伯沒駕照，阿伯說這輛機車是向鄰居借得，已經報廢，車牌繳銷，是鄰居見他生活困頓，才把報廢的機車借給他，讓他能拾荒維生，他當時去採薑維生，洪員半信半疑，跟著阿伯返家，確認阿伯生活貧困，機車也確實是鄰居的，洪員應該開罰單，卻把開一半的罰單劃掉。

    事隔5天，同年4月5日，洪員攔查林姓男子闖紅燈左轉，洪員把上述開一半、劃掉阿伯名字的罰單，又拿來開林男，林男懷疑是「吃案」，提出申訴，清水警分局才發現洪員沒開阿伯罰單，將洪員函送法辦。

    台中地檢署認為，洪員「直接圖利」阿伯，讓阿伯免除6000元罰單（無照騎機車），至於未開騎乘報廢機車的罰單部分，則是另行簽結，中檢依「貪污治罪條例」的圖利罪起訴。

    台中地院審理時，洪員指阿伯一再求情，他跟阿伯回家，確認機車非贓車，見阿伯確實就是老、殘、窮，沒錢生活，騎機車到農田，撿田裡遺棄的農作物（薑），如果開罰單，更衝擊阿伯家計，當下基於同理心，他也自認有「裁量權」，所以才沒有開罰單。

    一審法官認為，無照騎乘報廢機車，依法應裁罰6000元，不是「得勸導免予舉發」範圍，洪員沒有行政裁量的空間，不過，不能以此就認為洪員圖利自己或別人，洪員與阿伯並無交誼或利益關係，實難想像有圖利阿伯的必要，另外，洪員是考量阿伯家境困苦，才沒有開單告發，導致事後紅單的塗改，讓告發人林男懷疑是「吃案」，這是行政疏失，洪員並無主觀的圖利他人犯意，判決他無罪。

    檢方上訴二審，台中高分院見解與一審相似，駁回檢方上訴，全案一、二審都判洪員無罪，檢方除了有符合刑事妥速審判法第9條的規定，才能再上訴三審，否則判決確定。

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