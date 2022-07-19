台中綠美圖及國際會展中心2025營運 盧秀燕：邁向國際城

台中斥32億打造兼具圖書館及美術館功能的綠美圖。（圖：市府提供）

2022/07/19 17:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中綠美圖及國際會展中心已各自在今年5月11日、7月6日上梁，外觀硬體結構完成，台中市建設局今在市政會議指出，雙館預計2025年開館營運；台中市長盧秀燕強調，綠美圖與國際會展中心是她上任後最優先的施政目標之一，雙館建設經費合計超過100億元，承載市民多年來的期待，未來將強大台中的經貿與文化功能性，且造型優美兼具美學，台中將邁向國際城。

不過，民進黨台中市議員陳淑華指出，兩大建設均是前市長林佳龍時規劃，盧團隊接棒後卻均進度延宕，會展中心原訂在2022年底完工，卻因工程延宕又要追加預算，需到2024年才能完工，2025年才能啟用；綠美圖原工程告示也2022年6月工期完成，現在宣傳年底完工，實際上還要到2025年才能啟用，一改再改的台灣智慧營運塔整個進度更是遙遙無期，盧市府浪費4年，選舉快到了拚命「大內宣」，仍難掩實質執行效率低落，應該換綠色執政。

市議員楊正中則肯定兩大建設終於即將完工，也期許會展中心未來要貼合台中特色產業經營，配合台中有海港及空港的優勢提昇產業質量及經貿發展；至於綠美圖將是水湳經貿園區一大亮點，位於中央公園，盼公園週邊應再強化相關規劃，發揮整體效應。

盧秀燕強調，台中國際會展中心未來可發揮台中強大產業聚落「前店後廠」優勢，提升在地產業的國際能見度，對於台中產品銷售、展覽、接單及經濟發展非常重要，也是舉辦國際性展覽、會議論壇等重要基地；綠美圖則將是台中文化城的意象代表，除提供市民欣賞藝術、享受閱讀，更能讓國際旅客到台中更了解文化城的文化魅力。

建設局長陳大田今日在市政會議針對會展中心及綠美圖進行專案報告，其中「台中國際會展中心」第一期由市府籌措88億元興建，緊鄰中央公園，2019年3月20日開工，預計2024年完工、2025年開幕營運，屆時可容納2360攤位展出、同時讓1萬2600人開會，未來結合與中央合作興建的二期會展中心，將成為全台第一大會展場館。

至於綠美圖由普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作，以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為設計發想，打造8棟互相連結、可恣意穿梭的建築，也是全台首座美術館與圖書館雙館共構的世界級新地標，由市府斥資32億元打造，基地面積約2.6公頃，各棟主體結構將陸續完成，明年起可開始下階段的龐大內部裝修工程、軟體安裝，預計2025年營運。

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