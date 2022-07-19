就業不設限 庇護員工發展潛能拚進就業市場

勞工局設有餐飲庇護工場，訓練身心障礙進入就業職場。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/07/19 16:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕33歲的身心障礙者小傑在烘焙庇護工場工作滿10年，工作技能良好，達就業市場標準近8成，但下班回家後常喊身體酸痛不適就醫卻找不到病因，中市勞工局他為進行職業輔導評量，發現他長期重覆相同動作造成身體疲累，且有家族糖尿病史，需提升體耐力及飲食計畫，在工場與家長的合作下養成飲食紀錄與運動習慣，提升工作體耐力，減緩障礙老化速度，讓就業更穩定。

中市勞工局協助在職庇護員工了解自身產能與體耐力，透過職業輔導評量專案，提供工場、庇護員工及家長客觀評估結果，以多元連結協助庇護員工獲得完善服務資源，今年截至6月已完成10位在職員工評量，並成功轉銜4人到支持性職場就業，多位員工家長透過評量過程了解勞動模式與身障者體能維護間平衡的重要，主動提供家庭支持協助，一同為庇護員工就業目標努力。

阿紅在庇護工場有10年年資，原本內向害羞、不善表達，經就服員安排擔任產線小老師，當同事工作有困難時就由阿紅協助教導，建立她的自信心，更提升工作技能，現在阿紅在知名燒肉店內場擔任廚務助理剛滿1個月，雖然面對新環境依然害羞，內斂的笑容裡卻閃爍熱情。

在庇護清潔隊5年的小琳則是期待待能到一般職場就業，使經濟獨立、生活穩定，工作技能達標後模擬面試，利用清潔工作隊不定點工作的模式，讓她在每次轉換職場時克服怕生的問題，後來知名健身房通知小琳前去面試定點清潔員職缺，讓小琳先以每周2天實習，現在她已穩定就業滿3個月。

勞工局長張大春表示，庇護工場是協助具有就業意願，但受身心理障礙限制無法順利進入一般職場就業的身心障礙者而成立的模擬職場，透過個別化輔導策略，協助身心障礙者建構基礎就業能力與社會適應力，讓身障者也有機會成為勞動市場的一員，年滿15歲有就業意願的身心障礙朋友皆可諮詢身心障礙者職業重建窗口。

勞工局於台灣大道市政大樓、沙鹿勞工服務中心、陽明市政大樓及東區勞工服務中心皆有設立，民眾可就近使用，希望透過完善的服務評估與資源整合模式，提供個別化服務策略，讓求職不再徬徨。

勞工局設有烘焙庇護工場，訓練身心障礙進入就業職場。（記者蔡淑媛翻攝）

庇護工場為學員創造職涯發展潛能，此為房屋修繕庇護工場。（記者蔡淑媛翻攝）

勞工局設有清潔庇護工場，訓練身心障礙進入就業職場。（記者蔡淑媛翻攝）

勞工局設有觀光庇護工場，訓練身心障礙進入就業職場。（記者蔡淑媛翻攝）

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