台中「文中52」在哪？家長弄不清 民代當「導遊」帶領造訪

「文中52」設校預定地。（張耀中服務處提供）

2022/07/19 14:35

〔記者許國楨／台中報導〕因應南屯人口成長，地方迫切期待「文中52」設校案，加上預計114學年度招生，成為當地最熱門的話題，但校地到底在哪裡，更讓許多家長滿頭霧水，市議員張耀中為此親自分批帶領家長造訪校地，也希望大家能摒棄成見，走完建校最後一哩路，讓學校能夠如期招生，才符合家長與學子們的期待。

立委張廖萬堅本月初召開「文中52說明會」，為南屯溪西地區先行爭取設置國中分校，解決當地教育資源缺乏問題，但部份鄉親對於即將設置的學校位置，卻是眾說紛紜，甚至有人將已動工的中科大健康管理學院，誤認為文中52校定地。

市議員張耀中表示，自說明會召開後，陸續接獲家長來電詢問學校具體位置，為了讓儘速釋疑，如果時間允許，他都直接將家長帶到校地現場解說，到今天為止已達7批次，而設校地點位在嶺東路以南，保安2街、七星北街以北，由於目前台糖將部份土地出租給貨運業者，現場實在看不出校地樣子，部份家長有疑惑在所難免。

張耀中半開玩笑說，如果有家長對自己孩子將來要到哪個地點唸書仍有疑惑，他這個「導遊」絕不推辭，非常樂意帶大家到校地現場「一遊」，張說，自擔任市議員以來，有感於學生受教權不該被漠視，從胡市長、林市長到現在的盧市長，都曾在議會被他質詢過這個議題。

現在有了具體進度出來，包括他在內的許多地方人士同感欣慰，而新學校預計在114年度開始招生，希望大家能夠摒棄成見，走完建校最後一哩路，讓學校能夠如期招生，才符合家長與學子們的期待。

針對該設校案，中市府規劃在文山區「文中52」預定地設校，卡在土地不符國中設校面積基準，未獲中央補助，包括立院副院長蔡其昌及立委張廖萬堅等人提出，先設「分校」突破法規爭取中央預算加速啟動設校，照顧在地學子求學需求，市長盧秀燕12日則正式定調，「文中52」將獨立設校，不設分校，「以對文山地區表示重視」。

張耀中最近分梯帶家長造訪設校預定地釋疑。（張耀中服務處提供）

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