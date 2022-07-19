免試入學放榜 中一中、中女中錄取需95點

中投免試放榜，中一中、中女中均需95點，女中一口氣上揚3點。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/19 11:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中投區免試入學放榜，台中一中今年免試入學最低錄取分95點，比去年略降兩點，但有多達71.3%的考生成績百點以上；中女中最低錄取分則是一口氣提升3點，去年92點，今年需95點，有66%考生成績達百點以上，均競爭激烈。

中一中今年免試入學錄取828人，去年最低需97點，今年則為95點，考生會考成績均須5A、5個+以上，其中95點僅40人，另有590人達100點以上，佔新生數71.3%，今年錄取到7名111點的「滿分王」，另有57人達110點。

中一中教務主任彭佳偉指出，今年錄取分數較去年略降2點，可能受到作文難，不少人卡在作文分數，加上社會科略難，可能對男考生相對不利下所致。

至於台中女中今年錄取638人，最低為95點、5A、5個+，比去年上揚3點之多，95點僅78人，今年更錄取到11個111點「滿分王」；另110點考生多達40人，100點以上考生共412人，佔66%。

日前會考成績出爐，台中女中原預估今年因考題難易度跟去年差不多，預估最低錄取分應跟去年差不多，但今日放榜，最低錄取分一口氣上揚3點，女中教務主任陳鈺玟指出，雖然整體報考人數下降，但頂尖學生強者恆強，加上可能今年中投區女生整體表現佳所致。

此外，兩校今年也吸引不少私校學生入學，中一中有200人來自私校，佔新生數24%；女中則有150人來自私校，佔23%。

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