中市首批獲配3.6萬劑嬰幼兒莫德納，22日起4天設快打站接種。（圖：市府提供）

2022/07/19 10:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市獲中央配發第一批嬰幼兒莫德納疫苗共3萬6000劑，預計21日抵達台中，另第二批疫苗2萬4000劑，預計7月28日配送完成；台中市長盧秀燕指出，訂22到25日開設46處快打站幫6歲以下幼兒施打，民政局會發放疫苗接種通知單，符合資格的幼兒都會收到，家長可自行到醫療院所預約或到快打站接種雙管齊下接種；她另宣佈，至於65歲以上長者打第四劑，中央發放500元禮券及兩劑快篩的鼓勵措施到月底截止，市府已決定會在7月底前再加開快打站幫長輩施打。

有關台中市幼兒快打站，台中市民政局長吳世瑋指出，預計7月22日至25日將開設46站，提供嬰幼兒莫德納疫苗第一劑接種服務，屆時會依年齡分6個月至未滿2歲、2歲以上至未滿6歲等2個族群分流施打；另為讓父母帶小孩接種能更方便，站點以設置在校園為優先，並協請交通局開放周邊鄰近臨時停車位，提供施打民眾充裕的停車空間，屆時會採分齡分里分流方式，不擁擠為原則，另施打人數較少的行政區，也會至少須開設平日及假日各半天提供服務。

吳世瑋指出，另各站點加強整備空調及散熱設備，配合嬰幼兒需求，規劃施打會場增設臨時性哺乳室，備有開飲機（或熱水瓶）、濕紙巾及尿布墊等物品，讓有需要的家長利用，現場將以簡易溫馨的布置，提供授權的卡通片或音樂，衛生所也會提供各站限量親子口罩及貼紙，紓緩兒童施打時的不安情緒。

吳世瑋說，市府綜合考量家長上班時間與孩子托育狀況，由於6個月至未滿2歲嬰幼兒多由祖父母或保姆照顧，以安排平日施打為原則；而2歲以上未滿6歲幼童多已於幼兒園就讀，規劃於假日施打，家中如有多位符合資格之幼兒，可依通知單選擇適宜日期及時間前往接種；但家中幼兒如確診，自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月且無急性症狀後，再行接種疫苗。

吳世瑋提醒，此次通知書將區分嬰幼兒2種年齡族群，由各區公所造冊製發通知單，請家長攜帶通知書、幼兒的健保卡、兒童健康手冊、COVID-19疫苗接種評估及意願書，依通知單時間、地點踴躍前往接種，提升嬰幼兒個人防護力。

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