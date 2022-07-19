「我～很～痛」醉男闖紅燈逆向撞斷燈桿 氣若游絲求救

蔡男自小客逆向撞斷燈桿。（民眾提供）

2022/07/19 10:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓男子今天清晨開車返家途中，疑酒後注意力不集中，行經西屯區一處路口時高速闖紅燈後，再逆向撞斷燈桿，還差點波及檳榔攤，他當場因受傷動彈不得，無法用力說話，見到救護人員時僅能以氣音勉強對話，經送醫雖無生命危險，但經抽血換算血測值嚴重超標，將依公共危險罪嫌究辦。

這起酒後釀禍事故發生在今天清晨5時41分許，55歲蔡男當時駕駛豐田自小客返家途中，疑因酒後注意力不集中，行經西屯區廣福路與中科路口時，先高速闖紅燈後接著突失控，逆向撞斷路口的燈桿，由於撞擊力道猛烈，除燈桿連基座被連根拔起，車頭也幾乎撞爛。

而起事故還也及燈桿旁檳榔攤洗手台，導致水籠頭斷裂頓時水流滿地，現場一片狼藉，檳榔攤業者到場說，還好有燈桿擋住減緩撞擊力道，僅波及洗手台，否則這下可能連檳榔攤都不保；警方獲報同時通報消防局救護車趕往時，只見蔡男因臉部受傷躺在駕駛座，意識還算清楚。

但蔡男因肋骨疑斷裂無法用力說話，僅能以微弱氣音，氣若游絲的與救護人員對話「我～很～痛」，經緊急送往醫院救治，目前仍住院觀察，但經抽血換算酒測值，因酒測值已嚴重超過法定標準值，除將依公共危險罪嫌究辦，也會針對闖紅燈交通違規部分，開單告發。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

從路口監視器畫面顯示，自小客當時已闖紅燈。（民眾提供）

因撞擊力道猛烈，燈桿連基座被連根拔起。（民眾提供）

自小客車頭也幾乎撞爛。（民眾提供）

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