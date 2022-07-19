獨家》欠債14萬 1500萬透天厝竟遭法拍賤賣

張女名下（圖中）的透天厝上月法拍980餘萬，附近有一相同房子近期成交價將近1500萬元，換算起來張女恐至少損失500萬元。（記者張瑞楨攝）

2022/07/19 00:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕在中國工作的台灣人張小姐，在台中市有一棟透天厝，目前是王姓表妹居住，不料，張女在2020年1月向人借14萬元，並簽本票一張，債主當年5月就向台中地院聲請強制執行，這對表姊妹卻不知情，直到今年3、4月有人來看屋，才驚覺不妙；張女宣稱早已還清債務，只是沒取回本票，法院卻不採信，上月法拍以980多萬元拍出，遠低約1500萬元的行情價；王女控訴，「法院好黑？感覺烏雲籠罩，不讓我們知道整個過程」。

一棟透天厝因區區14萬元債務而被法拍，堪稱匪夷所思，張女的委任律師賴昭彤說，一定有某些環節出問題，甚至是違法，但因台中地院民事執行處不讓她閱卷，她無從找出癥結。

對此，台中地院行政庭長林源森說，執行中的個案，不方便說明，如果張小姐與律師不服裁定、有異議，應依循救濟程序，向法院聲明不服處分、提出異議或抗告；記者致電14萬元債權人林女，她拒絕受訪。

房客王姓女子（張小姐的表妹）說，這處位於中市太平區的透天厝，附近剛好有一相似房子近期售出，成交價1480萬元，屋主張小姐2020年1月向林女借14萬元，簽下一張本票，且同年2月就償還7萬6000元，不料，林女卻持此本票向台中地院聲請強制執行，張小姐得知後同年6月18日、7月17日又匯款給林女6萬9700元，共計償還14萬5700元（含利息），早已償還債務，且多給利息，但基於信任，沒有取回本票。

林女聲請本票強制執行於同年9月獲准，同年11月又向台中地院聲請查封張女名下的透天厝拍賣；王女說，張女翌年（2021年）初到中國工作，不知此事，法院的文件寄到張女戶籍地，也因張女不住在此處而退回，法院查封時，她不在場，且房子不見封條，直到今年3、4月有人來看房，她驚覺不妙。

張女委託律師賴昭彤向記者提出對台中地院民事執行處的質疑，其一，拍賣市價近1500萬元的透天別墅，償還14萬元債務，違反比例原則，也違反強制執行法第1條，「不得逾達成執行目的之必要限度」，其二，法院沒把文書送達她，「程序違法」，她人在上海，法院沒有依法將文書「公示送達」，或「海外送達」給她，導致她在不知情下，透天厝被賤價賣掉，受到不能挽回的損失。

張女指出，其三，法院查封別墅時，沒有依法通知她的家屬或左鄰右舍在場（違反強制執行法第48條），沒有查明房子內有承租人居住，以「點交」方式拍賣，明顯有疏失，應以「不點交」方式拍賣，其四，她提出異議，法院沒有查明程序違法，沒更正程序錯誤，也沒有給她提供擔保停止執行的機會，而是繼續將房子拍賣掉。

台中地院雖不願說明張女個案，但張女聲明聲請停止執行已經被駁回，裁定書指出，張女宣稱已償還14萬元，但「未提出任何證據以實其說」，另外，張女還積欠稅金、健保費等債務，包括法務部行政執行署、中市政府地方稅務局、中央健康保險署、中市政府環保局、台中區監理所與勞工保險局等7個機關，都聲請「併案執行」，縱使張女欠林女14萬元債務，這部分獲准停止執行，但其他債權人仍可繼續執行，據此駁回，可抗告。

王女幫表姊張女跑法院，還打算向監察院陳情，她質疑「法院好黑」？（記者張瑞楨攝）

張女在2020年1月開出的14萬元本票，她宣稱這筆債務早已還清，但沒有取回這張本票。（記者張瑞楨攝）

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