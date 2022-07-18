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    張博洋批林佳龍「噁心」！ 佳龍子弟兵要基進「吃水果要拜樹頭」

    台中市議員參選人廖芝晏。（圖擷取自廖芝晏臉書）

    台中市議員參選人廖芝晏。（圖擷取自廖芝晏臉書）

    2022/07/18 23:45

    〔記者歐素美／台中報導〕基進黨高雄市議員參選人張博洋17日批評民進黨新北市長參選人林佳龍消費「恩恩案」，又流出內部對話截圖再嗆林佳龍「噁心」惹議；林佳龍子弟兵台中市議員參選人廖芝晏不忍了，諷基進黨「吃水果要拜樹頭」，不要因為個人選舉利益忘了曾經一起努力的戰友，強調林佳龍部長勇敢承擔的肩膀，是後輩學習的典範，民進黨不會自爆，我們會堅持守護台灣，做事！

    張博洋因批評林佳龍而致歉，不料，內部對話流出更顯示他再諷林佳龍消費恩恩案「噁心」，基進黨除立即解除張博洋在黨內的職務，中央組織部主任李雨蓁並表示，黨主席陳奕齊已致電向林佳龍道歉，「對於我們的魯莽與不當發言，很感謝佳龍部長接受我們的致歉，更鼓勵年輕人遭遇挫折後，記取教訓更要繼續加油。」

    廖芝晏表示，林佳龍承諾如當選新北市長江公布恩恩案所有內容，對比現任市長侯友宜推諉逃避不敢面對的態度，林佳龍一直以來就是這樣勇於承擔的傻子，她認識的林佳龍就是會將所有事情與責任，扛下面對的人。

    她並表示，「吃水果要拜樹頭」，細看林佳龍的從政史，身為野百合世代走過解嚴組黨，民進黨內中生代，佳龍部長對於新興台灣政黨的幫忙可以說是不遺餘力，不僅促成基進黨到台中發展，更在基進黨來台中時，親自邀請她加入中二選區選戰，全力幫忙當時中二選區選舉。

    廖芝晏說，「我們都是年輕人，不要因為個人選舉利益忘了曾經一起努力的戰友」，並意有所指指出「很多事芝芝知道，但芝芝不說，人在做，天在看」！強調「民進黨不會自爆，我們會堅持守護台灣，做事」，並讚賞林佳龍部長勇敢承擔的肩膀，是後輩學習的典範！

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