彰化男獨攀馬崙山失聯4天 家屬懸賞50萬元尋人

中市消防局人員前往馬崙山搜救。（中市消防局提供）

2022/07/18 22:38

〔記者歐素美／台中報導〕彰化縣一名42歲粘姓男子14日清晨獨自前往台中市和平區馬崙山登山，當天遲遲未返家，家屬15日趕緊向方報案，台中市消防局獲報連續4天動員上山搜尋，惜未有所獲，家屬心急，在臉書「登山暫借問」貼文懸賞50萬元，希望能儘快找到人；台中市消防局第二大隊對此表示尊重，強調19日仍會持續派員上山搜救粘男。

據了解，粘男未婚，在台鐵上班，外型斯文帥氣，14日獨自從彰化到台中市和平區攀登馬崙山，至今失聯，台中市消防局接獲通報，15日即派員上山搜救，經手機定位發現粘男應在距離馬崙山登山口4至5公里處，研判可能在該段山路滑落陡坡。

但台中市消防局連續4天動員上山搜救，都未發現粘男蹤跡，家屬心急，認為這幾天是關鍵期，希望有經驗的登山隊幫忙。家屬表示，粘男當天穿著淺色上衣、深色長褲、黑色鞋子，揹著藍色背包，戴眼鏡、口罩，希望14日當天上午11:05分至11:42分，朝馬崙山三角點移動或離開的山友，能夠提供協助。

台中市消防局第二大隊長余易祐表示，家屬曾表示要重金懸賞尋人，消防局尊重家屬意見，但消防人員還是會持續上山搜救，今天上山仍無所獲，明天可能研上山紮營。外傳「跑山獸」捷克籍台灣女婿Petr Novotny，也有意上山協助搜尋，還有其他登山隊等，消防局皆樂觀其成，希望早日尋獲粘男。

粘男親友在臉書「登山暫借問」貼文懸賞50萬元尋人。（擷取自臉書）

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