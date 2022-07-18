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    已婚女警到男警官套房「甜蜜送餐」 一頓飯代價25萬

    二審認為兩人各有配偶，卻在私密套房相聚，單純吃飯聊天，卻捨辦公室等地點，違反情理，改判宋員賠償25萬元確定。（情境照）

    二審認為兩人各有配偶，卻在私密套房相聚，單純吃飯聊天，卻捨辦公室等地點，違反情理，改判宋員賠償25萬元確定。（情境照）

    2022/07/18 22:26

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大甲地區一對警察夫妻，蔡姓警察丈夫發現，妻子吳姓女警，到一處套房與同單位的宋姓男警官共處，蔡員對宋姓警官怒提民事告訴，索賠149萬9000元，宋員答辯說，他身體不舒服，吳女帶晚餐來探望，只有吃飯聊天，一審依中市警局「靖紀小組」調查，2人並未過夜，判決宋員不用賠償，二審卻逆轉，認為單純吃飯聊天，卻捨辦公室等其他地點，兩人各有配偶，卻在私密套房相聚，違反情理，判決宋員應賠償25萬元確定。

    判決書指出，原告蔡男與妻子吳女（案發後離婚），以及被告的宋姓警官，3人全都是警察，宋員在任職分局附近租套房，吳女於2019年8月19日傍晚，獨自到套房與宋員共處，當天晚間7時許離去，逗留將近2小時，蔡男先對妻子吳女提告，法院判決吳姓女警應賠償丈夫20萬元，之後，蔡男又對宋員提告，索賠149萬餘元。

    宋員答辯說，他健康欠佳，才於警分局附近租套房休息，他與吳女是同事，當時他身體不舒服，吳女於帶來晚餐，探視他並一起用餐聊天，晚間7時許離開，兩人沒有未逾越分際，他還說，警察自我要求較高、避免同事非議，另因身體需修養等因素，他願意降調非主管職務，又受督察管制近2年，他也蒙受相當金錢與精神上的損失。

    台中地院一審認為，一般男女社交，諸如會面聚會、用餐談心、攝影合照，法律並無不許，依據中市警局「靖紀小組」調查，當天宋員與吳女先後進入套房的地下室（停車場），吳女逗留1個多小時後離開，沒有與宋員在租屋處過夜，難以認定2人有逾矩的交往行為，蔡男提出的證據，無法證明宋員與吳女有曖昧，判決蔡男敗訴，宋員免賠。

    蔡男上訴台中高分院二審，但僅求償50萬元，法官認為，宋員與吳女皆已婚，各有配偶，如果只是職場同事間單純吃飯聊天，卻捨辦公室等其他公共空間，先後同赴套房相聚，是有違情理，逾越一般已婚男女的正常社交程度，侵害蔡男的配偶權，且用「3人間之職務關係等主客觀情狀」（指3人都具有警察、警官等上下職務關係），可認定是情節重大，據此判決宋員應賠償25萬元，全案確定。

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