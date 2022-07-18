台中太平大火燒2戶 1公里外可見濃煙竄天

台中太平新光路今天工廠和民宅火警，2樓的鐵皮屋全都陷入火海，濃煙更是直竄天際。（記者陳建志翻攝）

2022/07/18 18:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區新光路一間工廠和緊鄰的民宅，今天上午10點多起火燃燒，因火勢猛烈，不但2間房子都陷入火海，因工廠裡面存放製作塑膠袋的原料和成品，濃煙更是直竄天際，在1公里外遠遠就能看到，台中市消防局獲報出動近50名消防人員到場搶救，火勢約在30分鐘後撲滅，所幸屋內人員都已經逃出，沒有人員傷亡，詳細起火原因將由火調人員鑑識後釐清。

台中市消防局今天上午10點50分接獲民眾報案，表示太平區新光街有工廠起火，立刻派遣第三大隊、中山、東英、北屯、東山及大誠等分隊，出動各式消防車輛14輛，49名消防人員到場搶救，抵達時工廠還有隔壁1、2樓的民宅都已經全面燃燒陷入火海，消防人員立刻佈水線搶救。

因製作塑膠袋的工廠裡面堆放成品和原料，現場不但竄出火舌，巨大的濃煙更是直竄天際相當嚇人，所幸在消防人員全力搶救下，火勢約在11點12分控制，11點22分撲滅，沒有人員傷亡。

消防人員初步調查，當時民宅都沒人在家，塑膠袋工廠今天則是沒有上班，只有老老闆娘在屋內，發現火警後趕緊逃出屋外，詳細起火點還有起火原因，須由火調人員鑑識後釐清。

台中太平新光路今天工廠和民宅火警，2樓的鐵皮屋全都陷入火海，濃煙更是直竄天際，消防人員全力灌救。（記者陳建志翻攝）

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