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    黃國書集結20書法名師開班 280名額秒殺學書藝

    愛書法的黃國書集結20書法名師開班，280名額秒殺學書藝。（圖：黃國書提供）

    愛書法的黃國書集結20書法名師開班，280名額秒殺學書藝。（圖：黃國書提供）

    2022/07/18 18:49

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕立委黃國書在去年底成立「知書文教公益協會」推廣藝文活動，今起與逢甲大學游翰堂漢字文化中心共同舉辦「濡墨知書」書法研習營，研習營邀請20位書法名師開課，4個梯次280個名額報名秒殺，最年長報名者近80歲也慕名前來學書藝，黃國書盼藉研習營讓更多人認識書藝之美。

    黃國書從小跟隨祖父學習書法，他說，從書法領略到文字書寫的藝術美感，一筆一劃都值得細細品嚐，有鑑於現在的年輕人較少接觸書法，與逢甲大學漢字文化中心合辦研習營，盼有更多人認識文字之美，課程除了書學理論、技法傳授，也有實作交流。

    為讓參加者感受不虛此行，他與書法家也是逢甲大學漢字文化中心主任蕭世瓊動用書法界人脈，邀集包括林隆達、程代勒、蕭世瓊、黃嘗銘和林榮森等20位當代書法名師擔任師資，活動開放報名立即秒殺，學員從21歲到80歲都有。

    蕭世瓊說，他和黃國書是好友也是鄰居，兩人碰面時幾乎都在聊書法藝術，書法營的主要參加對象設定為高中、國中和國小教師，期盼老師們成為傳播的種子，把書法營得到的體悟和心得帶回學校，將書法融合課程帶給年輕學子，並提升自身的藝術與人文涵養。

    黃國書說，「濡墨知書」書法研習營共計4週分為4個梯次，每梯次週一至週五上課，每日6小時，每日課程皆由不同的老師教授篆書、隸書、楷書、行草書及創意書法等，全程完成研習課程者將授以證書。

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