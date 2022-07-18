開車違規遇警皮皮挫 遭查扣抖音、Face Time毒咖啡包

警方查扣的「抖音」包裝毒咖啡。（警方提供）

2022/07/18 18:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名年輕人上週四共乘一輛自小客外出，途中因交通違規被市警局保大員警攔下稽查，員警見兩人臉色瞬間慘白還渾身發抖「皮皮挫」，直覺有異質問是否藏放違禁品，隨後果然在車內查獲「抖音」、「Face Time」等包裝毒咖啡、梅片及K毒，總毛重超過370多公克，訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並持續溯源追查來源。

正逢暑假期間，為維護青少年安全的活動空間，台中市警局持續強力打擊犯罪防範不法，特別規劃路檢、擴大臨檢等威力掃蕩勤務，防止青少年遭毒品危害，並淨化社會治安，期間保安大隊第一中隊當天早上由蔡姓小隊長帶班巡經北屯區文心路四段時，發現一輛自小客紅線違停立即趨前實施交通稽查。

經以電腦查詢，25歲的陳姓駕駛為被列警示帳戶對象，27歲李姓乘客則是列管毒品人口，且盤查中見兩人神情緊張直覺有異，經兩嫌同意檢視車內，在該車內發現並查扣毒品抖音咖啡包20包、青發咖啡包13包、克羅心咖啡包10包、蒙扣咖啡包10包、Face Time咖啡包4包共計57包。

另有毒梅片2包、K他命4包，共查獲毒品毛重374.24公克，而咖啡包經採驗呈二級毒品甲基安非他命陽性反應，而兩嫌在警訊中坦承持有這些毒品，供稱都是供自已施用，否認販賣，但警方對其說法存疑，不排除兩人是販毒集團中，負責運輸販賣的「小蜜蜂」角色，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，同時繼續深入追查毒品來源及流向。

保大大隊長周俊銘表示，校園毒品是各界長期關注的治安焦點，暑假期間年輕人活動頻繁，接觸不明藥物機會增加，保大將持續配合執行警局規劃各項臨檢、治安熱點區域巡邏等勤務，查緝提供給青少年、學生的販毒集團或幫派分子，確保暑假期間少年安全活動空間，共同營造優質環境。

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保大查扣一堆毒咖啡包以及毒梅片、K他命。（警方提供）

警方查扣的「Face Time」包裝毒咖啡。（警方提供）

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