台中啟用新8人制足球場 11月底足球園區動工

台中啟用新8人制足球場，採人工草皮設計，便於養護。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/18 18:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市積極發展足球運動，近年來規劃新建與改善8座足球場地，今日啟用西屯足球場，台中市長盧秀燕指出，台中足球運動發展愈來愈興盛，市府近年積極打造足球環境，已新建3座足球場地、改善3座球場設施，另將斥資13億打造能舉辦國際賽事的「台中市足球運動休閒園區」，預計8月辦理工程採購、11月底前動工。

盧秀燕指出，足球是世界上參與人口最多的運動，今年適逢世界盃足球賽，台灣足球發展也日趨蓬勃，她曾擔任中華民國足球協會副理事長，家人也曾擔任木蘭足球隊總領隊，過去在電視新聞服務時，更曾擔任足球賽事的主播，因此她上任後積極建構台中足球運動環境，繼在大里區及大肚區相繼完成兩座足球運動場後，考量台中西、南屯區學校足球運動風氣盛，有多達13所中小學均有足球隊，市府在西屯區打造一座標準8人制人工草皮足球場地，感謝立委張廖萬堅爭取中央資源，中央補助經費1500萬元，在市議員支持下市府另編列1000萬元，總經費高達2500萬元打造，場地設施包括看台、球員休息區、器材室、無障礙廁所及照明設施等附屬設備，場地還能彈性調整為兩座5人制足球場，多元運用。

盧秀燕指出，除此之外，市府另已在西屯足球場旁另加碼興建「11人制標準人工草皮足球場」，由市府編預算1664萬元、向中央爭取2496萬元，共計4160萬元，正上網招標中，預計今年11月前動工。

此外，市府規劃「台中市足球運動休閒園區」，盧秀燕指出，台中足球園區原規劃在北屯國運中心預定地，她上任後考量民意，改到南屯區設置，園區占地約4.7公頃，規劃打造可容納6000席位、11人制足球主球場與熱身場各1座，另有5人制足球場的足球場2座，將是繼台北中山足球場後，全台首座足球園區，完工後可舉辦國際賽事，總經費高達12.78億元，中央補助五億元，市府自編7.78億元，園區的目前已完成規劃設計，預計今年8月辦理工程採購、11月底前動工，希望能讓台中足球風氣愈來愈興盛。

運動局表示，台中地區足球團隊約達百支隊伍，足球人口超過萬餘人，為使足球向下扎根，力推幼兒迷你足球，目前已逐步推廣至台中29區，也在山城和平區、東勢區籌辦迷你足球活動，深獲在地居民好評。另北屯區太原足球場接連舉辦足球聯賽與兒童足球節等活動，並於大里區及大肚區相繼完成兩座足球運動場，鼓勵市民參與足球運動。

台中今啟用新8人制西屯足球場，推黃足球運動。（記者蘇孟娟攝）

台中斥資近13億打造足球運動園區，訂11月底動工。（市府提供）

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