為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    梨山中小學將17座山峰搬進校園 打造山林遊戲場

    梨山中小學將雪山山脈等搬進校園，打造山林遊戲場，別具特色。（梨山中小學提供）

    梨山中小學將雪山山脈等搬進校園，打造山林遊戲場，別具特色。（梨山中小學提供）

    2022/07/18 14:35

    〔記者歐素美／台中報導〕梨山中小學位於海拔2012公尺，是全台海拔最高的中小學，因教育部補助校方改建遊戲場，校方摒棄罐頭遊具，將山林特色搬進校園內，在校內打造雪山主峰、南湖大山、聖稜線等在地民眾常見的17座山峰，成為獨一無二的山林遊戲場，目前已完工，開學即可啟用！方便國小中年級以下學童「輕鬆爬完每一座大山」。

    梨山中小學校長洪永明也是美術老師，他上任後即進行校園改造工程，剛好教育部補助學校更新遊戲場，校方即根據「校園美感環境再造」，朝學校特色思考，因學校就位在中央山脈台灣屋脊上，海拔2012公尺，可遠眺台灣第二高峰雪山山脈，得天獨厚的地理位置，讓梨中小學成為一所站在台灣屋脊上的雲端學校。

    改造遊戲場時，梨山中小學就扣緊山林美學主軸，將雪山主峰、翠池三叉山、雪山南峰、南湖大山、劍山、佳陽山、油婆蘭山、大小劍山、聖稜線、大小霸尖山、巴拉紗雲山、品田山、穆特勒布山、雪山北峰、北稜角、推論山、武加加難山等，這些山上的孩子每天都看得到的山脈搬進校園。

    經與廠商溝通，遊戲場在今年初開始動工，以攀岩設施為主體，洪永明跟學校的美術老師也執起畫筆幫忙，洪永明除提著油漆桶，和廠商協作將大山主要線條畫上，讓這座遊戲場在夜晚間燈光的映襯下別有一番風味，還將彩繪山洞裡的壁畫，將梨山的人事地景及發展歷史，泰雅族人的傳說等彩繪出來。

    洪永明說，17座山脈有的只是簡單的線條，但在地人每天都在看這些山，很容易就可以分辨出來，外地人則笑說，看起來好像都一樣。目前遊戲場已於6月通過檢驗，目前即可使用，山洞彩繪則慢慢來，因學校操場還在整修，基於安全考量，學生開學後才能玩。

    梨山中小學打造別具一格的山林遊戲場。（梨山中小學提供）

    梨山中小學打造別具一格的山林遊戲場。（梨山中小學提供）

    梨山中小學山林遊戲場，在夜間燈光的映襯下別有風味。（梨山中小學提供）

    梨山中小學山林遊戲場，在夜間燈光的映襯下別有風味。（梨山中小學提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    衝梨山避暑只要10元！ 台中人搭865公車獨家小確幸
    2022/07/09 19:34

    衝梨山避暑只要10元！ 台中人搭865公車獨家小確幸
    中市教育局計劃新設4所中小學 「文中52」預定興建國中
    2022/07/09 11:22

    中市教育局計劃新設4所中小學 「文中52」預定興建國中

    文化中心核心優勢 輕豪宅將站4字頭
    香甜多汁！梨山西瓜李、黃蟬李盛產期約只到7月中旬
    2022/07/04 08:37

    香甜多汁！梨山西瓜李、黃蟬李盛產期約只到7月中旬
    中小學寒假24天 小年夜彈性放假
    2022/06/17 05:30

    中小學寒假24天 小年夜彈性放假

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播