盧秀燕稱台商認同台中 蔡其昌︰中央預算政策都很配合台商

盧秀燕與蔡其昌隔著經濟部長王美花而坐。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/18 14:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲台灣商會聯合總會今天上午舉行理監事聯席會議開幕典禮，要參選下一屆市長的立法院副院長蔡其昌與現任市長盧秀燕，在民進黨昨日全代會後首次同台，2人隔著經濟部長王美花而坐，致詞時多次小小角力，各自彰顯對台中市及台商的貢獻。

國民黨籍市長盧秀燕因為是地主，主辦單位安排先致詞，她大讚亞總已2次在台中市舉辦，非常特殊，除了台中環境好，因為現任總會長江福龍也是台中人，市府表示力挺及歡迎，蔡其昌之後致詞表示，市長對2次活動在台中市舉辦表示歡迎，自己是立法院台商之友的會長，也是台中市人，更加的歡迎，未來活動也還是在台中市辦。

此外，盧秀燕表示，台中市政府也是亞洲台灣商會聯合總會理監事聯席會議主辦單位之一，台中市籍的立委江啟臣、楊瓊瓔都要求經費多補助一點，尤其是江啟臣，而蔡其昌則表示，面對台商的需求沒有藍綠之分，在立法院他還未碰到有人刪台商預算，要他出來解決，特別是立委邱臣遠站在前面，他很放心。

盧秀燕指出，前幾年國際情勢變動，因此經濟部推出投資台灣3大方案來引領台商回台投資，她感謝大家，目前有超過247家台商選擇在台中落地，創造了2萬2千個就業機會，總投資額近3千億元，顯示台商認同台中，同時對台中前景有信心。

蔡其昌表示，自己是以立法院世界台商之友會長的身份來跟大家做一點報告，他是第7年擔任會長，7年來跟台商們一起解決了很多困難，一起拓展台商很多的業務，首先謝謝總統蔡英文，因為有她背後支持台商，在立院跟部會溝通過程，發現「蔡總統當總統台商真好」，中央的預算、政策都很配合台商，連國策顧問有很多都是台商。

蔡其昌並表示，面對疫情，政府極力為台商爭取相關協助及紓困，隨著疫情延長，把紓困延長到今年年底，另外，很多台商來訪問交流，因此他架起立法院台商顧問平台，可充份反映台商的問題快速解決，若問題夠大無法馬上解決，相關部會要明確說出要逐年如何解決。

盧秀燕與蔡其昌隔著經濟部長王美花而坐。（記者蘇金鳳攝）

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