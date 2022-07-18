豐原醫院后里分院及長照中心計畫底定 全台首件「醫養合一」標的

前立委洪慈庸、立委莊競程及林靜儀等表示，豐原醫院后里分院及長照中心「醫養合一」，可作為各地區模範推廣。 （記者歐素美攝）

2022/07/18 13:28

〔記者歐素美／台中報導〕蔡英文總統及衛福部次長王必勝今天南下視察部立豐原醫院后里分院及長照中心的進度，其中，長照中心預計下月發包、年底動工，113年完工營運；后里分院也將從原訂的117年7月提前至116年完工營運，爭取這重大公共建設的前立委洪慈庸及現任立委楊瓊瓔、莊競程、林靜儀等皆表示，這是后里鄉親企盼的重大公共建設，也是全台第一件「醫養合一」的標的，未來可作為各地區的模範，加以推廣。

洪慈庸表示，豐原醫院后里分院及住宿型長照中心，是她擔任立委時一直在推動的重大公共建設，這幾年因疫情及物價問題，在經費上遇到非常多的困難，計畫一直在滾動式的檢討，直到近期終於把經費確定下來，接下來就往前推進，非常感謝立法院副院長蔡其昌在這段時間的協助跟幫忙，這是后里人非常期盼的重大公共建設，希望在總統的加持之下，還有林靜儀、莊競程委員及在地所有民代的支持下，能快將工程完工，而今天意外的驚喜就是王必勝宣布會提前於116年完成后里分院並營運，是對后里鄉親最好的禮物。

洪慈庸說，2022年以來受疫情影響，所有營建的經費及相關的物料都飛漲，長照中心經費也從3億初變成4.4億，醫院部分也從11億變成15億元，經費大幅的增加，大家都很努力尋找經費來源，現在長照司核定相關經費，后里分院也會由國發會挹注相關經費，讓整個工程能順利開工。當初尋找用地時就是鎖定承租台糖用地，醫院跟照護合而為一，本來醫院規劃在交流道下，現在則爭取到照護機構的旁邊，以符合民眾需求。

莊競程說，洪慈庸於2019年立委期間就爭取這樣的計畫，他上任後擔任立法院社福環衛召委，當時王必勝擔任醫福會執行長，也非常關心這項計畫，才會說現在醫養合一是我們重要政策的推廣，這也是全台第一件「醫養合一」的標的，未來在林靜儀委員轄區也需要這樣的醫療量能，由后里的模範來作為未來可實行的方向，后里這裡的建設非常重要，會全力支持。

林靜儀表示，蔡總統說長照中心要交通便利，方便子女探視，這是非常貼近民眾的需求，也是民進黨自2016年將長照當成重要政策推動的原因，因總統非常瞭解長照不論是對年輕人或長輩，都是政府要支持的需求，非常開心看到后里這樣的模式出現，她的轄區烏日龍井大肚，也可利用公部門閒置的用地與醫療院所合作，后里是好的開始，後續我們可以用這種模式在各地推動，讓年輕人返鄉的同時，也讓地方長輩能夠安老，相信是可以全面性、永續性的推動及發展。

楊瓊瓔說，之前因疫情的關係很擔心這項建設的進度，每天都很努力帶頭緊盯，非常感謝總統親自蒞臨，計畫終於抵定，豐原醫院后里分院將於116年完工營運，長照中心也將於下個月發包，113年完工營運，后里因中科進駐人口急劇增加，希望后里分院及長照中心如期完成，半年前陳時中部長來時也曾表示，后里分院將先做急診急救，未來並朝向準醫學中心的概念，一步一腳步，達陣成功。

立委楊瓊瓔手指的圍籬內就是豐原醫院后里分院等用地。（記者歐素美攝）

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