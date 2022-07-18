獨家》圍捕槍手李鴻淵超驚險 警高層證實曾下令「敢駁火就格斃」

警方喝令李嫌雙手清空。（記者許國楨翻攝）

2022/07/18 13:07

〔記者許國楨／台中報導〕犯下南投4死槍擊命案的槍手李鴻淵，當天行凶後就到台中市的養生館藏匿，警方很快勾勒出逃逸路線隔天重兵圍捕，雖然最後未費不費一槍一順利逮捕李嫌，但若李當時想法偏激與警火拚，現場空間狹小，「後果不堪設想」，警方高層今證實，確實曾下達「敢駁火就格斃」指令，還好李怕死，避免一場警匪槍戰發生。

當天包括南投縣警局、刑事局中部打擊犯罪中心、台中市刑大等多個單位火速趕到養生館前集結，警政署長黃明昭也坐鎮指揮，了解整個養生館結構後，涉嫌收留李嫌，也是李嫌同鄉兼老弟的養生館賴姓經理，還一度欺騙警方「李確實昨晚有來過，並睡在302包廂，但他一早就離開了」。

但因李嫌被相關監視器拍到，前一晚7點多進入養生館後即未離開，警方認為賴男有意包庇李嫌明顯說謊，仍布署重兵準備展開攻堅，因情資顯示李嫌隨身攜帶大批火力，可能會做困獸之鬥火拚，因此警方不敢大意，穿好防彈背心、持防彈盾牌，以樓層為單位地毯式搜索。

當搜索到302包廂時，警方發現浴室地上仍有明顯未乾水漬，研判李嫌絕對仍藏匿在養生館內，各單位人員把養生館一到五樓徹底翻遍，搜了兩次未果，最後只剩頂樓鐵皮加蓋的員工休息室尚未搜索，詢問在場兩名越南籍女員工，「這間門後面是什麼，有沒有看到陌生人」，一人回說「沒看到」，另一人則回「自己看啊」。

而打開房門一看，就看到頂樓加蓋與水塔間還有一處夾層，但因與地面有一定高度，警方唯恐貿然爬上察看，可能一露臉就成槍靶，決定智取，期間唯恐李嫌可能挾人質，還要求養生館所有員工先撤到館外安全處所，隨即要求躲在夾層的李嫌雙手清空舉高到目視可及處，所幸最後不費一槍一順利逮捕李嫌。

而警方高層今也證實，為防止同仁因槍戰傷亡，展開攻堅前確實曾下達，「嫌犯只要反抗開槍與警方駁火，絕對在10秒內就要將他格斃」的指令，還好李嫌怕死，未將已填裝子彈並上膛的槍械插放腰際，否則一旦發生槍戰，後果不堪設想。

警方高層證實，曾下達「敢駁火就格斃」指令。（記者許國楨翻攝）

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