王必勝新官上任太緊張 陪蔡總統視察簡報口誤稱「賴」總統急修正

衛福部次長王必勝一上任就為總統簡報，一時緊張將蔡總統稱賴總統。（記者歐素美攝）

2022/07/18 12:44

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文今天南下后里視察衛福部部立豐原醫院后里分院及住宿型長照中心的進度，衛生部次長王必勝上任後首次簡報，一時緊張口誤將蔡總統叫稱賴總統，並當場允諾，將豐原醫院后里分院完工期程從117年7月完工提前至116年完工；蔡英文總統則表示，長照2.0推動到最後及最重要的階段，就是機構式的照顧，位於后里月眉糖廠的后里分院及住宿型長照中心，交通便利，可讓子女就近探視，並提升整體緊急醫療應變跟救護的能力。

王必勝今天升任衛福部次長，上任後就到后里簡報部立豐原醫院后里分院及住宿型長照中心推動的進度，他表示，「這6年多以來執政團隊在『賴』總統」，發現口誤後立即改口「『蔡』總統的帶領之下有很好的成績，傑出的表現」。

簡報中指出，長照住宿型服務資源台中市不足1002床，因物價上漲，經費從3億多元提高至4.4億元，將設置200床，預計年底發包動工，113年底正式營運；另豐原醫院后里分院將設置195床，總經費也從11.8億元增加至15.9億元，預計117年7月正式營運。 王必勝說，豐原醫院后里分院117年7月完工，他自己也不太能接受，至少116年一定要完成，希望將工期縮短，趕快完工服務。

蔡英文總統表示，最近包括台中市，台灣整體的疫情已經趨緩，在邁向正常生活的過程中，中央各項防疫措施也需要地方政府跟醫療單位的配合跟執行，上個月她到彰化基督教醫院及國軍台中總醫院了解第一線防疫的狀況，今天來這裡特別感謝豐原醫院在疫情期間的付出，中部地區的中重症患者都是轉到豐原醫院的專責病房，所以別感謝豐原醫院各位同仁的付出跟努力，「大家都辛苦了，謝謝」。

蔡總統說，除了防疫工作以外，從2016年擔任總統以來，她有一個非常重要的政策，而且都是快馬加鞭在執行，就是長照2.0，上任以來就請衛福部盤點各縣市長照的資源，就是希望透過衛生福利部部立醫院率先在資源比較不足的地方來規劃公共化的住宿式的長照機構，整個台中地區是有必要再提升我們的醫療資源及長照機構。

蔡總統指出，長照2.0走到最後及最重要的階段，就是機構式的照顧，這就是我們真正要在很多地方找到老人家及其子女可以用最快、最便捷的方式去探視住在住宿型的長照機構的老人家。以前會把住宿式的長照機構放在比較遠的地方，子女探視也覺得蠻遠的，我們希望能夠貼近，且交通便利的地方，方便親人天天去探視，所以在選擇地點時特別重要，她感謝地主台糖的全力協助，協助興建豐原醫院后里分院及住宿型長照中心。

她表示，長照中心不僅可以服務后里地區民眾，也可以因應周邊民眾的需求，特別是這裡的聯外交通非常便利，加上有豐原醫院后里分院，未來可以讓區域內的急重症患者就近治療，提升整體緊急醫療應變跟救護的能力，更重要的是長照機構的長者家人可以常常的探視。中央地方齊力一定可以完善的執行計畫。尤其王必勝次長及蔡其昌副院長都是行動派，行動力絕對沒問題，還笑稱王必勝接了次長後第一個來到的就是后里，要王必勝記住兩個數字，就是2024年長照完工及豐原醫院后里分院從117年提前至116年完工。蔡英文說，她擔任總統前就住在豐原，算半個在地人，要王必勝做好，一起努力提供民眾更好的醫療及長照服務。

立法院副院長蔡其昌表示，該案的源起是洪慈庸立委任內，他擔任副院長開始倡議爭取推動，2019年該案開始推動，謝謝楊瓊瓔立委接手後也很關心，立委林靜儀及莊競程，還有地方議員王朝坤等也很關心，一併感謝。北台中跟南台中在醫療資源失調，在后里成立部立醫院有其需要，地方都企盼趕快完成，因涉及台中市的都市計畫，希望地方中央一起合作，趕快完成，住宿型長照會先啟動，后里要有一個部立醫院及住宿型的長照機構就是大家共同的目標，大家一起打拚。

總統蔡英文在立法院副院長蔡其昌等陪同下視察部立豐原醫院后里分院及長照中心進度。（記者歐素美攝）

王必勝簡報後，豐原醫院院長賴慧貞也詳細簡報后里分院進度。（記者歐素美攝）

豐原醫院后里分院將落腳后里月眉糖廠裡的公園，內有許多老樹，也將保留。（記者歐素美攝）

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