為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    南投槍擊4死命案分析被警告扯山口組？高大成笑：竹篙裝菜刀

    高大成在臉書澄清，沒有遭到黑道警告情事。（擷自高大成臉書）

    高大成在臉書澄清，沒有遭到黑道警告情事。（擷自高大成臉書）

    2022/07/18 12:31

    〔記者許國楨／台中報導〕知名法醫高大成屢對國內重大刑案從專業理論分析研判，連日來針對南投四死槍擊命案也持續分析看法及疑點，昨卻傳出遭道上警告還扯上山口組，驚動警政署要求台中警方查證，高大成對此啼笑皆非說，是「嫌犯落網前」友人善意提醒為避免危害自身安全，建議暫別發表意見，卻被傳這樣，簡直是「竹篙裝菜刀」。

    高大成連日來針對南投槍擊命案的槍手行凶動機、犯案案心態、槍枝來源，以及唯一倖存者日後可能後遺症，都提出自己的專業分析、研判，不料卻傳出遭到道上人士恐嚇要求閉嘴，「別再說了」，甚至還扯到日本山口組，高受訪時忍不住笑出來，「我認識什麼道上兄弟」，只是有朋友勸他，此時檢警在辦案，說對了不會被人感謝，何必惹人討厭，不知怎麼傳出說是道上兄弟，只是把四十年來當法醫的經驗提出看法。

    但由於高是社會知名人士，加上此事傳的沸沸揚揚，也驚動警政署要求台中警方查證，台中市刑大得知此事，昨傍晚至高醫師與友人在西區精誠路上聚餐餐廳拜訪及表達關心之意，高表示，沒有遭到黑道警告情事，是友人善意提醒，認為有關李鴻淵槍擊殺人案偵辦內容及方向非屬其專業領域，為避免影響醫生專業形象，建議不要再發表意見。

    但為保護高醫師個人安危，市警局仍責由轄區第五分局，針對高醫師位於北屯區診所加強巡邏，以避免衍生其他糾紛案件，高大成昨晚進一步說明事情始未，強調是「嫌犯落網前」友人善意提醒，認為槍手尚未落網，為避免危害自身安全，建議暫時別發表意見，卻被傳成這樣，令人啼笑皆。

    高同時也在臉書澄清，底下迅速湧入網友關心留言，「高醫師正義凜然讓人尊敬，但也要提防鼠輩小人，諸事平安！」、「那些想犯案又怕被你破案的人，肯定對你恨的牙癢癢的。」、「一切還是小心一點，你可是台灣破案寶典。不然就請保鏢」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    4人都1槍斃命／李鴻淵挑最致命子彈打
    2022/07/18 05:30

    4人都1槍斃命／李鴻淵挑最致命子彈打
    凶槍赫見大黑星 高大成︰疑來自中國
    2022/07/18 05:30

    凶槍赫見大黑星 高大成︰疑來自中國

    文化中心核心優勢 輕豪宅將站4字頭
    3把槍瞄準他／李鴻淵躲夾層露馬腳 警喝令「亂動就開槍」
    2022/07/18 05:30

    3把槍瞄準他／李鴻淵躲夾層露馬腳 警喝令「亂動就開槍」
    黑槍氾濫？ 警署：修法後減逾4成
    2022/07/18 05:30

    黑槍氾濫？ 警署：修法後減逾4成

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播