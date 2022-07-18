南投槍擊4死命案分析被警告扯山口組？高大成笑：竹篙裝菜刀

高大成在臉書澄清，沒有遭到黑道警告情事。（擷自高大成臉書）

2022/07/18 12:31

〔記者許國楨／台中報導〕知名法醫高大成屢對國內重大刑案從專業理論分析研判，連日來針對南投四死槍擊命案也持續分析看法及疑點，昨卻傳出遭道上警告還扯上山口組，驚動警政署要求台中警方查證，高大成對此啼笑皆非說，是「嫌犯落網前」友人善意提醒為避免危害自身安全，建議暫別發表意見，卻被傳這樣，簡直是「竹篙裝菜刀」。

高大成連日來針對南投槍擊命案的槍手行凶動機、犯案案心態、槍枝來源，以及唯一倖存者日後可能後遺症，都提出自己的專業分析、研判，不料卻傳出遭到道上人士恐嚇要求閉嘴，「別再說了」，甚至還扯到日本山口組，高受訪時忍不住笑出來，「我認識什麼道上兄弟」，只是有朋友勸他，此時檢警在辦案，說對了不會被人感謝，何必惹人討厭，不知怎麼傳出說是道上兄弟，只是把四十年來當法醫的經驗提出看法。

但由於高是社會知名人士，加上此事傳的沸沸揚揚，也驚動警政署要求台中警方查證，台中市刑大得知此事，昨傍晚至高醫師與友人在西區精誠路上聚餐餐廳拜訪及表達關心之意，高表示，沒有遭到黑道警告情事，是友人善意提醒，認為有關李鴻淵槍擊殺人案偵辦內容及方向非屬其專業領域，為避免影響醫生專業形象，建議不要再發表意見。

但為保護高醫師個人安危，市警局仍責由轄區第五分局，針對高醫師位於北屯區診所加強巡邏，以避免衍生其他糾紛案件，高大成昨晚進一步說明事情始未，強調是「嫌犯落網前」友人善意提醒，認為槍手尚未落網，為避免危害自身安全，建議暫時別發表意見，卻被傳成這樣，令人啼笑皆。

高同時也在臉書澄清，底下迅速湧入網友關心留言，「高醫師正義凜然讓人尊敬，但也要提防鼠輩小人，諸事平安！」、「那些想犯案又怕被你破案的人，肯定對你恨的牙癢癢的。」、「一切還是小心一點，你可是台灣破案寶典。不然就請保鏢」。

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